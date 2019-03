Una fredda area di bassa pressione, in movimento dallo Ionio verso la Grecia, continuerà a disturbare pesantemente il tempo su alcune regioni d’Italia per gran parte della giornata di oggi. Il vortice è insidioso, carico di nubifragi, temporali e grandine. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nelle prossime ore, sotto stretta osservazione, saranno soprattutto le aree ioniche della Calabria colpite da forti temporali, nubifragi e locali grandinate. I fenomeni, occasionalmente, potrebbero assumere anche carattere alluvionale con forti precipitazioni che potranno cadere violentemente ed accumulando tanta pioggia in brevissimo tempo. Col passare delle ore, coinvolta anche la Basilicata ed i settori ionici e settentrionali della Sicilia. Anche su queste ultime zone sono previsti forti fenomeni importanti, seppur di intensità inferiore. La neve cadrà copiosa sui rilievi sopra i 1200 metri circa. Piogge bagneranno comunque anche il sud della Campania e della Puglia in particolare le aree del Salento. Spostandoci verso il Centro Nord invece, il tempo si manterrà decisamente tranquillo e con generoso soleggiamento.

