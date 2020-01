“Ho 3 figli, che mi sono stati tolti dai servizi sociali. Come regalo, vorrei rivederli tutti insieme”. E’ un passaggio della telefonata di Veronica, un’ascoltatrice dei Lunatici, che racconta la propria drammatica vicenda ai microfoni della trasmissione di Rai Radiodue, condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “I miei figli si chiamano Alessandro, Matteo e Luca. Ho rapporti solo con il primo, che ha 34 anni, abita a pochi chilometri da me e ha una sua famiglia. Io vivo a Riva del Garda. I primi due fratelli erano rimasti con i miei genitori, è stata una storia lunga e brutta, il papà li picchiava. Mi ricordo ancora il momento in cui me li tolsero dalle mani. Dalle braccia. E’ una cosa orribile per una mamma. Una cosa che non auguro a nessuno”, aggiunge. “Rivederli sarebbe il regalo più bello”.

