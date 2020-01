Lo sciopero dei controllori francesi del traffico aereo c’entra poco. Ryanair dovrà risarcire tre passeggeri pugliesi, tutti sui trent’anni, per il ritardo di quasi quattro ore – tre ore e 47 minuti, per la precisione – con cui sono arrivati all’aeroporto di Pisa la sera del 9 maggio 2019. È quanto ha stabilito il giudice di pace di Bariin una sentenza destinata a fare scuola nelle aule di giustizia, secondo l’avvocato barese che ha assistito i tre passeggeri,

Fanno 250 euro a testa, cioè quanto prevedono le norme dell’Unione europea per ritardi superiori alle tre ore nelle tratte lunghe fino a 1.500 chilometri. Più il costo del taxi che i tre giovani hanno dovuto prendere per raggiungere il loro hotel in piazza Solferino a Pisa, altri 39 euro. il totale fa 263 euro a testa. A cui vanno aggiunte le spese legali, naturalmente. Perché i tre passeggeri hanno portato la compagnia irlandese davanti al magistrato solo dopo aver avviato la procedura online per il rimborso. Loro l’avevano richiesto, la low cost l’aveva negato due giorni dopo con una mail.

È l’11 maggio quando la compagnia giustifica il ritardo così: “Due to strike action by french air traffic control which was outside of our control”, scrivono da Dublino. Tradotto: “A causa di uno sciopero dei controllori del traffico aereo francese che era fuori dal nostro controllo”. Da qui il braccio di ferro nelle aule del giudice di pace a Bari. Con l’avvocato Zupa che ricorda come il volo FR9784 Bari-Pisa sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto Galileo Galilei alle 23,20. E, invece, quando il Boeing 737 della low cost arriva a destinazione l’orologio dei suoi assistiti segna le 3,07.

E poi loro avrebbero potuto raggiungere l’hotel spendendo appena due euro e 60 centesimi per salire a bordo dei convogli del Pisamover, il treno senza macchinista che collega l’aeroporto alla stazione centrale di Pisa. Che però a quell’ora è chiuso. Nell’elenco delle accuse che l’avvocato Zupa mette sul tavolo del giudice Mazzei c’è anche l’assenza delle informazioni “obbligatorie”. Quelle che Ryanair avrebbe dovuto dare ai passeggeri “in caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore”, scrive il legale. Come la “possibilità di fare due chiamate gratis o di inviare due messaggini”. La compagnia, secondo la ricostruzione dell’avvocato, darà solo un buono pasto da circa cinque euro a testa. Nient’altro.

Sei mesi dopo la disavventura dei suoi assistiti, il 27 novembre 2019, c’è l’udienza davanti al giudice di pace nelle aule di viale Europa a Bari. Ryanair torna a invocare lo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi. “Il vettore doveva decollare e atterrare sul territorio italiano”, rintuzza la difesa. “E in ogni caso lo sciopero non rientra nelle circostanze eccezionali”.

La sentenza dà ragione ai tre pugliesi. “La normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali prevede un preavviso di almeno 10 giorni. E il vettore aveva tutto il tempo per garantire la partenza quasi regolare dei passeggeri approntando idonei voli sostitutivi”.