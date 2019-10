– L’Italia torna al successo in World Cup. A Hiroshima gli azzurri (5 vinte e 5 perse) hanno battuto in rimonta l’Iran al tie-break (25-27, 27-29, 30-28, 25-17, 15-13 i parziali) al termine di una gara tirata (tre ore di gioco) e dai due volti. La Nazionale di Blengini – con Kooy (28 punti) e Nelli (27) sugli scudi – si è trovata sotto due set a zero, ha annullato tre match ball prima di reagire e cambiare completamente l’inerzia del match.

Partita con la diagonale Sbertoli-Nelli, Anzani e Russo centrali, Cavuto e Kooy martelli, Balaso libero, l’Italia ha giocato abbastanza bene nel primo set, mancando però tre palle per chiuderlo mentre l’Iran ha chiuso i conti alla prima chance. Anche la seconda frazione è stata molto equilibrata con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Nel finale Sbertoli e compagni sono stati bravi a costruirsi la possibilità di avere due palle set per pareggiare la situazione, ma proprio come nel set iniziale, dopo averle fallite, è stato l’Iran a portarsi sul 2-0. Nel terzo il copione della gara non è cambiato con le due Nazionali che hanno giocato palla su palla fino alle fasi finali.



Gli asiatici, in diverse situazioni, sono arrivati a collezionare fino a tre match ball, ma i ragazzi di Blengini hanno invertito la tendenza e al terzo set point sono riusciti finalmente a rompere il ghiaccio. Nel quarto parziale, galvanizzata dalla conclusone della frazione precedente, l’Italia ha giocato una buona pallavolo mettendo da subito in difficoltà gli avversari e riuscendo a condurre con costanza fino al 25-17. Tie-break ancora all’insegna dell’equilibrio con le due squadre appaiate fino al termine di set e match chiuso sul 15-13 grazie a un ace di Nelli.

Domani si chiude la World Cup con l’Italia che nell’ultimo incontro affronterà il Brasile capolista alle ore 8 italiane.

ITALIA-IRAN 3-2

(25-27, 27-29, 30-28, 25-17, 15-13

ITALIA: Sbertoli 5, Kooy 28, Russo 10, Anzani 12, Nelli 27, Cavuto 4, Balaso (L). Lavia 13, Candellaro, Antonov, Pinali. Ne: Piano, Pesaresi (L), Zoppellari. Allenatore: Blengini.

IRAN: Milad 23, Marouf 5, Ghafour 16, Esfandiar, Mojarad 14, Shafiei 15, Moazzen (L). Fayazi 16, Yali 2, Karimi, Gholami. Ne: Ghaemi (L), Hazratpour. Allenatore: Kolakovic.

ARBITRI: Caçador (Brasile), Simonovic (Serbia).

NOTE: Spettatori: 3820. Durata set: 31′, 36′, 45′, 30′, 19′.

Italia: a 9 bs 16 mv 7 et 24; Iran: a 8 bs 14 mv 10 et 25.