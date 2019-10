Nelli topscorer

Un 3-0 tira l’altro. Dopo l’Egitto, l’Italvolley piega con lo stesso punteggio anche l’Australia, ottenendo il quarto successo nella World Cup in corso a Giappone. Non era facile per gli azzurri, considerando che due mesi fa esatti, nel torneo preolimpico di Bari, i ragazzi di Blengini avevano avuto la meglio sugli oceanici soltanto al tie break. Tutt’altra storia invece a Hiroshima, questi i parziali: 30-28, 25-13, 25-22.

Top scorer del match l’opposto azzurro Gabriele Nelli, autore di 20 punti e vero e proprio trascinatore in alcuni momenti chiave. Per quanto riguarda le formazioni, la nazionale tricolore è scesa in campo con la diagonale Sbertoli-Nelli, Kooy e Cavuto schiacciatori, Anzani e Piano al centro con Balaso libero. Il primo set è stato davvero molto combattuto con gli australiani che non hanno regalato nulla. Ciò che ne è derivato è stato un parziale giocato palla su palla e chiuso sul 30-28 dagli azzurri solo alla sesta palla utile. Gestito al meglio il finale del primo parziale, Sbertoli e compagni sono partiti subito forte nel secondo (Antonov in campo al posto di Cavuto) riuscendo ad accumulare un buon margine di vantaggio, ben gestito con il passare dei minuti fino al netto 25-13. Nuovamente combattuto il terzo set con l’Australia tornata a battagliare su ogni palla e portando la gara in parità nel finale (20-20). Decisivo però l’allungo degli azzurri che hanno chiuso sul definitivo 25-22.

Blengini: “Vittoria di gruppo”

“Sono davvero soddisfatto del risultato: l’Australia è una squadra che rispettiamo molto. Li avevamo già affrontati a Bari nel torneo di qualificazione olimpica ed eravamo consci delle loro capacità. E’ una squadra molto precisa, che concede poco e anche oggi hanno confermato le loro caratteristiche, soprattutto in avvio”. Lo ha detto il ct dell’Italvolley Gianlorenzo Blengini commentando il 3-0 sull’Australia. “Siamo riusciti chiudere la gara in tre set, è vero, ma non senza difficoltà. Merito ai ragazzi per aver portato a casa un primo parziale combattuto e che si è rivelato determinante per porre la gara su dei binari precisi. Nel secondo siamo stati molto forti in servizio ed è proprio in quel fondamentale che siamo riusciti a fare la differenza. Nel terzo, poi, i ragazzi sono stati bravi a contenere il ritorno dell’Australia, con pazienza e caparbietà. Una vittoria di gruppo”. Prossimo impegno, molto difficile, contro la Russia alle 8 italiane di venerdì.