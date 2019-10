Quinta sconfitta per l’Italia nella World Cup in corso in Giappone. Nel terzultimo match della rassegna gli azzurri sono stati sconfitti 3-2 dal Canada: 25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18 i parziali. Domani l’Italia affronterà (alle 8 italiane) l’Iran prima della chiusura del torneo contro il Brasile (martedì sempre alle ore 8).

Proprio come contro la Russia, l’Italia aveva iniziato la sua partita nel migliore dei modi vincendo bene il set d’avvio, ma poi in generale non è mai stata in grado di mantenere un ritmo costante, fattore che, da una parte, ha sempre permesso al Canada di non mollare mai definitivamente la presa e, contestualmente, all’Italia di non mettere la partita sui binari desiderati. Il rendimento altalenante l’ha fatta da padrone e pur trovandosi per due volte in vantaggio l’Italia non è mai riuscita a indirizzare la partita come desiderava. Blengini, che ha perso Piano nel finale di primo set (problema al ginocchio sinistro), ha provato a mischiare un po’ le carte, ma in generale la situazione non è cambiata.



La Nazionale è partita con la solita diagonale Sbertoli-Nelli, Kooy e Lavia i martelli, Piano e Candellaro i centrali e Balaso libero. Nel primo set l’Italia è stata capace di mettere sotto gli avversari sin dalle prime battute e amministrare la situazione dall’inizio alla fine del parziale (25-19). Nel secondo set il Canada si è reso protagonista di un eccellente avvio piazzando un parziale di 6-0 e, approfittando del momento di appannamento di Nelli e compagni, ha condotto in porto il set fino al 25-17 che ha portato il punteggio in parità. Terzo parziale iniziato con le due squadre appaiate ma gli azzurri sono stati bravi ad accumulare progressivamente un vantaggio (17-10) che hanno saputo gestire poi fino al 25-15. Grande equilibrio anche nel quarto parziale fino al 23 pari, poi lo spunto decisivo dei canadesi e un tie-break dove gli azzurri erano partiti bene (4-1 e poi 7-4) salvo poi subire la rimonta avversaria (16-18).

ITALIA-CANADA 2-3

(25-19, 17-25, 25-15, 23-25, 16-18)

ITALIA: Candellaro 10, Sbertoli 5, Kooy 17, Piano 3, Lavia 4, Nelli 23, Balaso (L). Russo 5, Cavuto 8, Antonov 1, Pinali 1. Ne: Anzani, Pesaresi (L), Zoppellari. Allenatore: Blengini.

CANADA: Hoag 21, Maar 20, Vernon 10, Van Berkel 5, Keturakis 9, Szwarc 10, Marshall (L). Barnes 3, Epp, Derocco. Ne: Vandoorn, Bann, Scheerhoorn, Demyanenko. Allenatore: Lewis.

ARBITRI: Ebrahim Ali (Bhr), Maroszek (Pol).

NOTE: Spettatori: 1280. Durata set: 24′, 25′, 26′, 30′, 22′.

Italia: a 13 bs 15 mv 9 et 25; Canada: a 10 bs 15 mv 9 et 30.