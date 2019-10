Esordio amaro per l’Italvolley maschile nella World Cup. Gli azzurri – con una formazione piena di giovani – sono stati sconfitti 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa. Nel complesso quella odierna non è stata di certo la migliore Italia che non mai stata in grado di ostacolare e contrastare il gioco del Giappone, basato come da tradizione su delle grandi difese, ma anche da interessanti trame offensive supportate da una buona condizione fisico e atletica. Da questo punto di vista in evidenza gli attaccanti del Sol Levante Nishida e Ishikawa che oltre ai rispettivi 16 e 19 punti hanno regalato spettacolo.

Blengini ha scelto Sbertoli in palleggio, Nelli sulla sua diagonale, Piano e Russo coppia di centrali, Lavia e Kooy gli schiacciatori, Balaso libero. Il Giappone è stato schierato con Sekita palleggiatore, Nishida opposto, Yamauchi e Onodera i centrali, Fukuzawa e Ishikawa gli schiacciatori con Yamamoto libero. Per Kooy esordio da titolare dopo la gara del 24 luglio a Civitanova contro la Slovenia quando assistette al match dalla panchina. Nel primo parziale i padroni di casa sono partiti forte (6-1) riuscendo progressivamente a gestire le fasi di gioco fino nel finale quando, dopo aver fallito un primo set ball, sono poi riusciti a chiudere sul 25-17. Secondo set nel quale gli azzurri sono apparsi ancora in difficoltà contro l’atletismo dei padroni di casa e in pratica mai in grado di organizzare delle controffensive adeguate al gioco organizzato dei nipponici che, come nel primo parziale, dopo aver fallito un primo set ball si sono portati sul 2-0 grazie al 25-19 che ha chiuso la seconda frazione. Terzo set con Candellaro partito titolare al posto di Russo e Italia apparsa in leggera ripresa riuscendo a mantenersi a contatto (21-20, 22-21). Con il passare dei minuti però e proprio nel finale gli uomini di Nakagaichi sono stati bravi a riprendere in mano la situazione chiudendo in proprio favore set e match sul 25-21. Domani (ore 8 italiane) l’Italia affronterà gli Stati Uniti sconfitti 3-2 dall’Argentina all’esordio.

Blengini: ”Migliorare strada facendo”

“Non sono soddisfatto del risultato. In avvio di gara abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo riusciti a giocare una buona pallavolo” le parole del ct azzurro Gianlorenzo Blengini. “Ho provato a cambiare qualcosa durante la gara ma non è stato sufficiente. D’altronde la squadra è composta da ragazzi che si sono riuniti solo pochi giorni fa, ovviamente questa non vuole essere una giustificazione ma non è facile”. E’ sempre importante e bello giocare contro buone squadre ed oggi è stato così – le parole del centrale di Milano, Matteo Piano – Purtroppo non siamo stati in grado di avere una buona partenza e questo ci ha penalizzato anche successivamente; in pratica non siamo riusciti quasi mai a stare a contatto con i nostri avversari. Il nostro obiettivo è quello di migliorare gara dopo gara. Noi vogliamo fare il meglio possibile e migliorare durante la manifestazione”.

ITALIA-GIAPPONE 0-3

ITALIA: Sbertoli 2, Nelli 12, Kooy 12, Lavia 7, Piano 1, Russo 4, Balaso (L), Cavuto 2, Candellaro 3, Antonov, Anzani. Non entrati: Zoppellari, Pinali, Pesaresi. Allenatore: Blengini.

GIAPPONE: Fukuzawa 7, Yamauchi 6, Nishida 16, Sekita, Ishikawa 19, Onodera 8, Yamamoto (L), Shimizu 1, Yanagida, Fujii. Non entrati: Koga (L), Takano, Lee, Takahashi. Allenatore: Nakagaichi.

ARBITRI: Simonovic (Srb), Shaaban (Egy).

NOTE: parziali 17-25, 19-25, 21-25. Durata set: 29′, 32′, 34′ per un totale di un’ora e 35 minuti. Italia: ace 5, battute sbagliate 11, muri vincenti 7, errori totali 18. Giappone: a 6, bs 13, mv 4, et 16.