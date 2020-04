A1, decurtati del 30% gli stipendi di chi prende oltre 20mila euro

– La Lega volley ha trovato un’intesa con i giocatori di A1, A2 e A3 per la riduzione degli stipendi di questa stagione. Un passo concertato con gli agenti dei tesserati per fronteggiare la grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da coronavirus in corso e per far fronte alle perdite subite dalle società (stimate attualmente attorno ai 24 milioni di euro) in conseguenza dell’impossibilità di portare a termine i campionati.

Per quanto riguarda la serie A1 si deciso di decurtare del 30% dei compensi netti di chi supera i 20.000 euro e di non togliere nulla, invece, a chi è al di sotto della suddetta soglia. In A2 e in A3, invece, ci si è accordati sul taglio del 25% dei compensi netti complessivamente pattuiti da tutti i tesserati.

I club: “Aiuti dallo Stato o il futuro è a rischio”

Tutte le società hanno ribadito che la riduzione dei compensi è una misura destinata a coprire solo una piccola parte delle ingenti perdite subite e che la propria ferma volontà di ripianare, come sempre, la gran parte di tali perdite non sarà sufficiente a garantire il futuro della pallavolo di vertice se anche i tesserati non saranno disposti a fare la propria parte, con grande senso di responsabilità, e se lo Stato e gli organismi sportivi nazionali non provvederanno ad erogare, come promesso, congrui contributi e/o misure di sostegno anche in favore delle società sportive di vertice.