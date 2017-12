E’ un Santo Stefano di festa per la Sir Safety Conad Perugia. I Block Devils giocano un grande match in un gremito Pala De Andrè, battono 3-0 (25-22, 25-16, 25-18) i padroni di casa della Bunge Ravenna e, complici i risultati degli altri campi con le sconfitte di Civitanova e Modena, chiudono l’andata al comando della classifica e si laureano, per la prima volta nella loro storia, campioni d’inverno. In campo è stata grande Sir contro la Bunge. Un set, il primo, più equilibrato anche se sempre condotto da Perugia, poi i bianconeri ingranano la quarta al servizio (8 ace), crescono di efficacia in attacco (67% nel secondo e terzo parziale) con i due posti quattro Russell (15 punti con 3 ace, Mvp della gara) e Zaytsev (10 palloni vincenti) e vanno via di prepotenza chiudendo il match con un perentorio e meritato 0-3.

L’ultimo turno del girone di andata di regular-season 2017/18, il tredicesimo assoluto, registra la caduta, inattesa, di Civitanova e Modena. La Cucine Lube si arrende per 3-2 (15-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-10) sul parquet della matricola BCC Castellana Grotte, che fa suo il testacoda grazie, innanzitutto, ai 22 punti di Moreira e ai 17 di Tzioumakas; il più prolifico è però il ‘marchigiano’ Juantorena, che finisce a referto a quota 24. L’Azimut va ko al PalaPanini sotto i colpi della Kione Padova, che viola il parquet dei ‘canarini’ per 3-1 con 23 punti di Nelli e 21 di Randazzo.

Colpi esterni anche per Milano e Sora: la Revivre si impone nell’impianto della Taiwan Excellence Latina per 3-0 (25-18, 25-20, 25-20) con 17 punti di Abdel-Aziz, mentre la Biosì Indexa Sora fa il pieno sul campo della Tonno Callipo Vibo Valentia, superata a domicilio per 3-0 (25-21, 25-19, 25-20) con 19 punti di Petkovic. Affermazione interna per la Diatec Trentino, che piega la Gi Group Monza per 3-1 (19-25, 25-21, 25-14, 25-19) con 20 palloni messi a terra da Kovacevic, la Calzedonia Verona brinda invece davanti al pubblico della Wixo Lpr Piacenza, ‘bruciata’ al tie-break per 3-2 (22-25, 25-16, 25-21, 25-27, 15-8) e incapace di frenare la vena realizzativa di Stern, autore di 23 punti.

RISULTATI

Diatec Trentino-Gi Group Monza 3-1 (19-25, 25-21, 25-14, 25-19)

Azimut Modena-Kioene Padova 1-3 (21-25, 25-27, 25-21, 16-25)

Wixo LPR Piacenza-Calzedonia Verona 2-3 (25-22, 16-25, 21-25, 27-25, 8-15)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Biosì Indexa Sora 0-3 (21-25, 19-25, 20-25)

Bunge Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (22-25, 16-25, 18-25)

Taiwan Excellence Latina-Revivre Milano 0-3 (18-25, 20-25, 20-25)

BCC Castellana Grotte-Cucine Lube Civitanova 3-2 (15-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-10)

CLASSIFICA: Sir Safety Conad Perugia 33, Cucine Lube Civitanova 32, Azimut Modena 30, Calzedonia Verona 26, Kioene Padova 23, Diatec Trentino 22, Revivre Milano 21, Wixo LPR Piacenza 20, Bunge Ravenna 20, Gi Group Monza 12, Taiwan Excellence Latina 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, BCC Castellana Grotte 7, Biosì Indexa Sora 6.