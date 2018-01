Va alla Azimut Modena il match clou della sesta giornata di ritorno della regular-season di SuperLega. La squadra di Stoytchev centra l’impresa battendo la Cucine Lube Civitanova con un secco 3-0 (25-23, 25-21, 25-19) all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dove i campioni d’Italia e vice campioni del mondo in carica non perdevano in campionato addirittura dal 9 aprile 2016 (gara 1 della semifinale play-off contro Perugia).

Con questa vittoria i ‘canarini’, ancora in emergenza per l’indisponibilità di Sabbi (in diagonale con Bruno riproposto Argenta, uno dei grandi protagonisti della vittoria) e di Earvin Ngapeth (problemi alla schiena, utilizzato nel corso della gara ma col contagocce), e nuovamente avversari dei marchigiani sabato prossimo a Bari nella semifinale della Del Monte Coppa Italia, si tratta della prima affermazione contro la Lube in tre gare stagionali già disputate, considerando anche la Supercoppa. Una vittoria che oltretutto riapre ufficialmente anche il discorso per il secondo posto.

Non perde colpi la capolista Sir Safety Conad Perugia, che al PalaEvangelisti supera nel testacoda della giornata la Biosì Indexa Sora per 3-0 (25-18, 25-23, 26-24) con 12 punti a testa di Podrascanin e Russell 12, la Diatec Trentino fa suo il derby dell’Adige battendo in trasferta la Calzedonia Verona per 3-1 (25-20, 25-23, 19-25, 25-20) con 26 punti di uno straripante Kovacevic.

Passa lontano da casa anche la Bunge Ravenna, che viola per 3-2 (26-24, 19-25, 25-22, 30-32, 15-13) il parquet della Bunge Ravenna, mentre, nell’altro tie-break della domenica, la BCC Castellana Grotte piega la Gi Group Monza per 3-2 (25-22, 19-25, 29-27, 20-25, 15-8).

Vittoria di Latina per 3-0 (25-23, 25-17, 25-20) su Vibo Valentia nell’anticipo di venerdì: boccata d’ossigeno per la Taiwan Excellence dopo due sconfitte di fila, sempre più giù la Tonno Callipo, con il neo coach Fronckowiak che, dopo l’affermazione all’esordio, incassa il primo ko della sua gestione. Nel secondo anticipo di ieri, infine, successo esterno della Wixo Lpr Piacenza, che passa per 3-2 (23-25, 22-25, 25-20, 28-26, 15-11) recuperando il doppio svantaggio.

6a giornata ritorno SuperLega

Calzedonia Verona-Diatec Trentino 1-3

(20-25, 23-25, 25-19, 20-25)

Cucine Lube Civitanova-Azimut Modena 0-3 (23-25, 21-25, 19-25)

Revivre Milano-Wixo LPR Piacenza 2-3

(25-23, 25-22, 20-25, 26-28, 11-15)

BCC Castellana Grotte-Gi Group Monza 3-2 (25-22, 19-25, 29-27, 20-25, 15-8)

Taiwan Excellence Latina-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-23, 25-17, 25-20)

Kioene Padova-Bunge Ravenna 2-3

(24-26, 25-19, 22-25, 32-30, 13-15)

Sir Safety Conad Perugia-Biosì Indexa Sora 3-0 (25-18, 25-23, 26-24)