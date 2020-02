Fuochi d’artificio nella diciannovesima giornata della Superlega. La Leo Shoes Modena ferma la corsa della capolista Lube Civitanova e si aggiudica il big match in quattro set con i parziali di 17-25 25-19 25-18 e 25-21. Sotto i colpi di Bednorz (17 punti) e del solito Zaytsev (16 punti), Modena infligge la seconda sconfitta in campionato alla Lube. Dopo il ko contro Milano dello scorso 16 gennaio, Juantorena e compagni cadono ancora non riuscendo a capitalizzare il vantaggio conquistato dopo il primo set. Solo 5 punti per la colonna della Nazionale azzurra in una serata storta per la Lube trascinata solamente da Rychlicki con 21 punti.

Soffre ma vince la Sir Safety Conad Perugia che batte in trasferta la Tonno Callipo Vibo Valentia in quattro set e aggancia in vetta Civitanova. Successo in rimonta degli umbri dopo un primo parziale conclusosi per 25-22 in favore dei padroni di casa. La Sir lotta punto su punto e chiude i successivi tre set con i parziali di 25-21 25-22 e 25-21 assicurandosi il sedicesimo successo in diciotto gare totali (ultimo ko in campionato risalente al 10 novembre 2019 con la Lube). E’ il solito Leon a guidare i suoi con 21 punti seguito dai 14 di Plotnytskyi e dai 13 di Atanasijevic, sei punti per Lanza. Tra i padroni di casa, invece, il top scorer è Drame a quota 19. Successo importante dell’Itas Trentino che tra le mura amiche batte l’Allianz Milano in quattro set. Tredicesima vittoria in campionato per Trento che allarga il gap in classifica con Milano imponendosi con i parziali di 19-25 25-23 25-22 25-22, top scorer dell’incontro è Abdel degli ospiti con 26 punti.

Nessun problema per Padova che batte Verona in tre set con i parziali di 25-21 25-23 e 25-20. Miglior marcatore per gli ospiti Hernandez con 15 punti mentre per la Calzedonia Asparuhov si ferma a quota 12. Infine da annotare la vittoria interna della Consar Ravenna sulla Top Volley Cisterna (25-23 19-25 25-23 25-15), domani il posticipo tra Vero Volley Monza e Gas Sales Piacenza, a riposo Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 45, Cucine Lube Civitanova 45, Leo Shoes Modena 43, Itas Trentino 39, Allianz Milano 33, Kioene Padova 24, Consar Ravenna 24, Gas Sales Piacenza 18, Calzedonia Verona 18, Vero Volley Monza 18, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Top Volley Cisterna 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

Note: 1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Consar Ravenna; 1 Incontro in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia;