La Lube Civitanova riscatta la seconda sconfitta stagionale in campionato e domina 3-0 (25-21, 25-23, 25-19) la Consar Ravenna: Simon mattatore di serata (16 punti a referto). La Sir Safety Conad Perugia risponde con la diciannovesima vittoria consecutiva: 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-14) alla Gas Sales Piacenza che vale il primato in coabitazione, sia pure con una partita in più. Dopo un avvio complicato sale in cattedra il muro dei padroni di casa (13 punti) e con Leon top-scorer (18 punti). Alle spalle della coppia di testa non molla neppure Modena. La Leo Shoes piega 3-0 (27-25, 25-14, 25-19) l’Allianz Powervolley Milano in circa novanta minuti di gioco. C’è partita di fatto solamente nel primo parziale con Zaytsev chiamato agli straordinari per annullare un set ball ai lombardi e chiudere i conti sul 27-25.

Nel match più emozionante di giornata Trento la spunta in un tie-break al cardiopalma in casa di Padova (25-19, 20-25, 18-25, 30-28, 18-20). Sono cinque i match ball cancellati dagli ospiti che sul 18-18 murano Hernandez con Lisjnac e mettono giù l’ultimo pallone con il muro di capitan Giannelli. Calzedonia Verona ritrova il sorriso dopo quattro stop di fila e si prende i tre punti nell’anticipo contro la Tonno Callipo Vibo Valentia, sconfitta per 3-1 (22-25, 25-21, 28-26, 31-29). Una partita giocata a viso aperto dagli ospiti e piegati solamente ai vantaggi nella terza e quarta frazione: decisivo, al termine di un set durato oltre quaranta minuti, il muro di Aspaurhow. I calabresi vengono agganciati dunque dalla Top Volley Cisterna che conquista tre punti di platino contro il fanalino di coda Argos Volley Sora per 3-1 (25-15, 25-23, 24-26, 25-18). Si allarga dunque a sette lunghezze il divario tra ultima e penultima in classifica, con la rincorsa salvezza per i laziali che pare davvero molto complicata.

RISULTATI

Kioene Padova-Itas Trentino 2-3 (25-19, 20-25, 18-25, 30-28, 18-20)

Leo Shoes Modena-Allianz Milano 3-0 (27-25, 25-14, 25-19)

Top Volley Cisterna-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-1 (25-15, 25-23, 24-26, 25-18)

Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Calzedonia Verona-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (22-25, 25-21, 28-26, 31-29)

Sir Safety Conad Perugia-Gas Sales Piacenza 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-14)

Riposa: Vero Volley Monza

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 48, Cucine Lube Civitanova 48, Leo Shoes Modena 46, Itas Trentino 41, Allianz Milano 33, Kioene Padova 25, Consar Ravenna 24, Calzedonia Verona 21, Vero Volley Monza 21, Gas Sales Piacenza 18, Top Volley Cisterna 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.

Note: 1 incontro in più Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Consar Ravenna, Gas Sales Piacenza; 1 incontro in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.