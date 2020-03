– Il volley non si ferma, almeno non tutto. Domenica particolare per la pallavolo italiana, con due partite che saltano per la paura del coronavirus (Milano-Padova e Piacenza-Sora), l’intera decima giornata del campionato femminile rinviata a data da destinarsi e le altre sfide del torneo maschile che si svolgono regolarmente. La Lube Civitanova batte l’Itas Trentino tra le mura amiche (22-25, 21-25, 25-18, 25-22, 15-13) e torna in testa alla classifica, trascinata da uno strepitoso Leal. Modena batte Monza in quattro set (25-16, 25-18, 23-25, 25-21) sulla spinta di Bednorz e Zaytsev.

I rinvii

All’Allianz Cloud di Milano, la sfida tra i padroni di casa e Padova salta “per la tutela della sicurezza e della salute”. Nel comunicato diramato dalle due società, si legge che la decisione è stata presa “alla luce del rilevamento della temperatura corporea dei presenti”. Diversi elementi delle due squadre avrebbero fatto registrare una temperatura superiore ai 37,5 gradi. “La segnalazione è stata fornita dalla societa’ casalinga che non ha potuto garantire le condizioni per contenere idoneamente il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra atleti, tecnici ed addetti ai lavori tutti, presenti alla manifestazione in oggetto”. Per quanto riguarda Piacenza-Sora, la formazione ospite ha deciso di disertare l’incontro dopo aver saputo che l’atleta Fanuli, della Gas Sales, “era affetto da sindrome influenzale con raffreddore e febbre”. Dopo aver ascoltato il club e i vertici della Lega, Sora ha deciso di non presentarsi, seguendo la volontà del patron Giannetti. “Nella scelta tra la gara e il nostro territorio ha vinto il senso civico. Noi volevamo giocarla la partita e infatti ieri pomeriggio siamo arrivati a Piacenza come da usuale programma trasferta che abbiamo rispettato anche oggi puntuali per il pre-match. Ho cercato di mantenere la calma tra gli atleti comprensibilmente preoccupati per loro stessi e i propri cari, ho ascoltato pareri, cercato soluzioni e garanzie che potessero far scendere in campo i ragazzi con la testa un po’ piu’ libera da paure, ma quando a venire meno e’ stata l’ottemperanza al nuovo DPCM dell’8 marzo 2020 e dunque la sicurezza per l’intero nostro territorio al rientro della squadra, abbiamo convenuto che l’unica scelta che potevamo prendere era quella di non scendere dal pullman”. Il club ciociaro rischia ora la sconfitta a tavolino.

Risultati 23^ giornata

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3-2

Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 3-1

Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona 2-3, giocata ieri

Consar Ravenna – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2, giocata mercoledì

Allianz Milano – Kioene Padova rinviata

Gas Sales Piacenza – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora non disputata

Classifica – tra parentesi le gare disputate

Civitanova 53 (20)

Modena 52 (21)

Perugia 51 (20)

Trento 45 (21)

Milano 36 (19)

Ravenna 26 (21)

Padova 25 (19)

Verona 24 (20)

Monza 23 (20)

Piacenza 18 (19)

Cisterna 16 (20)

Vibo Valentia 16 (20)

Sora 5 (20)