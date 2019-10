Zero sorprese e tante conferme. La seconda giornata del campionato italiano di volley maschile non regala sussulti e colpi di scena: le quattro grandi vincono e convincono prendendosi il bottino pieno. Impressiona la Lube Civitanova che passa facilmente in quel di Milano per 3-0 (25-22, 25-15, 25-20) e vola a nove punti in classifica visto che in settimana ha anticipato il match della tredicesima giornata. Tornando ad oggi partita sempre in controllo per i ragazzi di Fefè De Giorgi che, grazie ai 17 punti di Juantorena, riescono a tenere a bada i padroni di casa non dandogli nessuna chance.

A punteggio pieno sia Modena che Trento: Zaytsev e compagni vincono in casa di Piacenza per 3-0 (26-24, 25-21, 25-18). Tanto si decide nella prima frazione di gioco giocata punto a punto e risoltasi ai vantaggi in favore degli ospiti. Poi Modena prende il largo, trascinata dai 17 punti di uno Zaytsev scatenato. Molto bene anche Trento che si impone su Monza per 3-0 (25-20, 25-16, 25-21) in un match sempre in controllo per i padroni di casa che nelle prime due partite hanno fatto un percorso immacolato senza perdere neanche un set. Agli ospiti non bastano i 14 punti di Yacine Louati per evitare la seconda sconfitta stagionale.

Nell’anticipo del sabato è arrivata anche la vittoria per Perugia, gli umbri hanno domato Verona per 3-0 (25-16, 25-20, 25-18) trascinati da un grande Atanasijevic che ha messo a referto 17 punti. Con questa vittoria Perugia è salita a cinque punti in classifica ma con tre partite giocate, per la Calzedonia invece si tratta del primo stop stagionale. Nelle altre partite Padova vince una partita molto equilibrata con Vibo Valentia per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23): in tutti e tre i parziali a decidere sono un paio di punti con i calabresi che vengono sconfitti di misura nel loro esordio in campionato visto che la settimana scorsa Sardanelli e compagni hanno osservato un turno di riposo. Ravenna è corsara a Sora per 3-1 (25-16, 29-27, 18-25, 25-17), primo successo stagionale soprattutto firmato dai 27 punti di uno scatenato Thijs Ter Horst che infliggono la terza sconfitta in altrettante partite ai laziali, fanalini di coda della classifica.

RISULTATI

Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 3-0 (25-16, 25-20, 25-18)

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0 (25-20, 25-16, 25-21)

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Kioene Padova-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (26-24, 25-23, 25-23)

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Consar Ravenna 1-3 (16-25, 27-29, 25-18, 17-25)

Gas Sales Piacenza-Leo Shoes Modena 0-3 (24-26, 21-25, 18-25) giocata sabato

Riposa: Top Volley Latina

CLASSIFICA: Cucine Lube Civitanova 9, Itas Trentino 6, Leo Shoes Modena 6, Allianz Milano 6, Sir Safety Conad Perugia 5, Calzedonia Verona 3, Kioene Padova 3, Consar Ravenna 3, Top Volley Latina 1, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 0, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0, Gas Sales Piacenza 0, Vero Volley Monza 0.

Note: 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano, Sir Safety Conad Perugia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora; 1 Incontro in meno: Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia