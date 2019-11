Trento stacca Modena, Perugia quarta

– Sette su sette. La Lube Civitanova sa solo vincere. La squadra campione d’Italia domina il big match della sesta giornata contro l’Azimut Modena, ora terza, volando in testa alla classifica con 21 punti frutto di 7 vittorie in sette giornate. I ragazzi di De Giorgi hanno giocato una partita in più in quanto saranno impegnati all’inizio di dicembre nel Mondiale per club. Un 3-0 (25-19, 25-20, 25-18) senza storia: Zaytsev e compagni non sono riusciti a contrastare un Leal sontuoso (15 punti a referto) e incappano nel primo ko del campionato.

Al secondo posto solitario adesso c’è Trento, 17 punti, ma con una partita in meno rispetto alla Lube e, quindi, potenzialmente a -1, che vince in casa di Milano per 3-1 (18-25, 26-24, 25-18, 25-21) in un match conquistato in rimonta. Decisivo il secondo set quando i padroni di casa riequilibrano la sfida vincendo il set dopo esserselo giocato punto a punto, poi l’inerzia del club cambia totalmente e per l’Itas diventa tutto in discesa. Ai lombardi non bastano i 22 punti di Abdel Aziz-Nimir Hassan. Al quarto posto c’è Perugia che prova a dare un po’ di continuità ad un inizio di stagione balbettante: gli umbri sconfiggono il fanalino di coda Vibo Valentia (1 punto in 7 partite) con un agevole 3-0 (25-17, 25-17, 25-17). Partita davvero mai in discussione e scontata sin dall’inizio, topscorer di serata è il solito Leon che mette a terra 19 punti.

Avanti Verona e Ravenna, crisi Monza

Chi gioisce è anche Verona, la Calzedonia approfitta della sconfitta di Milano, vince per 3-0 (25-19, 25-21, 25-17) in casa di Padova e vola al sesto posto con nove punti conquistati. Gli scaligeri amministrano con qualità la partita, ai padroni di casa non basta la buona prestazione di Hernandez che scaglia 11 punti. Bella vittoria esterna di Ravenna che supera Latina per 3-0 (25-20, 25-25, 25-17) in un match durato poco più di un’ora e mezza. Una partita che proietta la Consar all’ottavo posto, l’ultimo utile per acciuffare i play-off di fine stagione. Infine Monza è sempre più in crisi: i lombardi incappano nella quinta sconfitta in sei partite di giocate e lo fanno in quel di Piacenza per 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12) dopo che per ben due volte sono stati avanti di un set. Dick Kooy trascina gli emiliani grazie ai suoi 20 punti e Piacenza agguanta la decima posizione in classifica uscendo dalla zona retrocessione.

6^ giornata Superlega

Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-17, 25-17, 25-17)

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

Allianz Milano-Itas Trentino 1-3 (25-18, 24-26, 18-25, 21-25)

Kioene Padova-Calzedonia Verona 0-3 (19-25, 17-25, 21-25)

Top Volley Latina-Consar Ravenna 0-3 (20-25, 23-25, 17-25)

Gas Sales Piacenza-Vero Volley Monza 3-2 (17-25, 25-17, 15-25, 25-22, 15-12)

Riposa: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

La classifica – Cucine Lube Civitanova 21, Itas Trentino 17, Leo Shoes Modena 15, Sir Safety Conad Perugia 13, Allianz Milano 9, Calzedonia Verona 9, Kioene Padova 6, Consar Ravenna 6, Vero Volley Monza 6, Gas Sales Piacenza 5, Top Volley Latina 3, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1. Note: 1 Incontro in meno: Allianz Milano, Kioene Padova, Top Volley Latina, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; 1 Incontro in più: Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia.