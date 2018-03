Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena in semifinale. Bunge Ravenna e Sir Safety Conad Perugia, invece, vanno a Gara3, così come Diatec Trento e Calzedonia Verona che hanno giocato ieri con la vittoria del sestetto scaligero. La Cucine Lube Civitanova vola in semifinale conquistando ancora una volta una battaglia al Pala Banca di Piacenza, stavolta in Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto. La Wixo Lpr cede solo al tie break dopo una partita ricca di capovolgimenti di fronte, con gli emiliani dominatori nel primo set e una Lube invece devastante sin dai primi punti nel secondo e terzo parziale. Quando la strada sembra in discesa per gli uomini di Medei, il quarto set invece è il più equilibrato: la Lube sembra avere qualcosa in più ma cede proprio nel finale. Il tie break è sin dall’inizio di marca cuciniera, il tentativo di rimonta finale di Piacenza non riesce.

In semifinale i marchigiani affronteranno l’Azimut Modena che vince a Milano. L’Azimut parte con Bruno in regia e Argenta opposto, le bande sono Ngapeth e Urnaut, al centro Holt e Bossi, il libero è Salvatore Rossini. La Revivre Milano risponde con la diagonale Sbertoli- Abdel-Aziz, Cebulj e Klinkenberg in banda, Piano-Averill al centro, libero Fanuli. Il PalaYamamay è uno spettacolo nello spettacolo, Modena e Milano partono fortissimo, si arriva al 6-6 poi è Argenta a mettere giù il punto del break.

Si continua a giocare punto a punto con le due squadre che non mollano una palla, 11-11. Mette la testa avanti Milano, 15-17 e i meneghini alzano i giri del motore. La fine del parziale è un’altalena di emozioni, alla fine è la Revivre che la spunta con un 25-27 che porta Milano sullo 0-1 nei set. Parte fortissimo Milano che nel secondo parziale va sul 3-5 grazie ad un muro di altissimo livello. Continua a tenere il pallino del gioco Milano che va benissimo in side-out ed è pulita in contrattacco, 9-10 e set apertissimo.

Mette la freccia Modena che va sul 15-14 con una grande alzata di Bruno e la pennellata dolcissima di Urnaut. Scappa via Modena con Ngapeth e Sabbi che fanno la differenza, 19-16 e l’Azimut c’è.

Resta avanti Modena, Milano non molla, 21-18. Modena chiude 25-21 il secondo set e si fa 1-1. Inizia il terzo set con una carica e una precisione straordinarie Modena, che ritrova Sabbi e Mazzone protagonisti, 9-4. E’ un parziale con numeri straordinari al servizio per i gialli che vanno sul 14-8 poi è Sabbi a mettere giù un’altra palla pesantissima. Il quarto set inizia con un punto a punto serrato tra le due compagini, si arriva all’11-10 e il match è tiratissimo. Modena scappa via e va sul 21-14.

L’Azimut chiude il set 25-19 e 3-1 il match. Sarà gara 3, invece, a decidere chi tra Bunge Ravenna e Sir Safety Conad Perugia accederà alla Semifinale Scudetto. Questo il verdetto della serata del Pala De Andrè con i padroni di casa di coach Soli che piazzano il colpo grosso di questa post season sconfiggendo 3-2 la formazione di Lorenzo Bernardi e facendo esplodere il folto pubblico presente sugli spalti. Gara dalle mille emozioni stasera con Perugia avanti di un set, Ravenna che capovolge tutto con secondo e terzo parziale vinti in volata. Nel quarto gli ospiti volano a +6, ma la Bunge non molla, rimette tutto al verdetto dei vantaggi con la Sir che la spunta 29-31. Il tie break è un punto a punto estenuante fino all’11 pari. Poi Buchegger piazza la zampata giusta e l’errore di Atanasijevic (dopo video check) chiude le ostilità. Appuntamento dunque a domenica 25 al PalaEvangelisti. In palio il pass per la semifinale.

2a Giornata Quarti PlayOff SuperLega

Bunge Ravenna-Sir Safety Conad Perugia 3-2 (20-25, 25-23, 27-25, 29-31, 15-12)

Calzedonia Verona-Diatec Trentino 3-2 (25-23, 21-25, 23-25, 26-24, 15-13)

Wixo LPR Piacenza-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 11-25, 11-25, 25-22, 13-15)

Revivre Milano-Azimut Modena 1-3 (27-25, 21-25, 19-25, 19-25)

Prossimo turno: 25 marzo

Sir Safety Conad Perugia-Bunge Ravenna

Diatec Trentino-Calzedonia Verona (24/03)