Equilibrio totale in campo

– Una finale epica, tre ore di battaglia che alla fine incoronano la Lube Civitanova. La formazione marchigiana batte la Sir Safety Conad Perugia per 3-2 (21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10) e si aggiudica la Coppa Italia di volley maschile. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, i ragazzi guidati da Fefè De Giorgi centrano il sesto successo in questa manifestazione vendicandosi delle ultime due edizioni quando a vincere erano stati gli umbri.

Il match inizia e prosegue sul binario dell’equilibrio con Perugia che si porta avanti (15-12), ma Juantorena e compagni non ci stanno e si riportano sotto (20-19), nel finale di parziale sono Leon e Filippo Lanza a prendere per mano la squadra umbra e a chiudere il parziale sul 25-21. La reazione dei campioni del mondo, però non si fa attendere: la Lube comincia la seconda frazione di gioco con un altro spirito e fa gara di testa (15-12), ma Perugia è dura a morire e non molla la presa ribaltando una situazione che sembrava compromessa e portandosi sul 22-21. La tensione è altissima, finale punto a punto che viene deciso da un muro vincente di Anzani: un set pari.

Quarto set da antologia

Con un ace Leon firma l’allungo (11-8) nel terzo set, ma il vantaggio della Sir Safety è destinato a scomparire con il passare dei minuti. Civitanova ruggisce e mette in campo tutto il suo potenziale per rimettere in piedi il parziale: Juantorena sale sugli scudi e con una grande pipe mette il sigillo finale sul terzo set. La partita sale di livello e vive un quarto set straordinario: le emozioni si susseguono con la Lube che non chiude il match sul 24-22 e allora il parziale si protrae ad oltranza dove succede tutto e il contrario di tutto. Alla fine uno spaziale Leon forza la partita al quinto set vincendo 36-34 un set epico.

Trionfo marchigiano al tie-break

Civitanova non subisce il contraccolpo psicologico e comincia in maniera concentrata il tie-break: Perugia è indietro di due-tre punti e non riesce più a ricucire lo strappo. La Coppa è della Lube. “È stato uno show della pallavolo mondiale questa partita – ha commentato a caldo Simon – anche Perugia meritava, è stato un vero spettacolo”. “Partita incredibile – ha detto Osmany Juantorena – dovevamo chiuderla nel quarto set, ma nel tie-break abbiamo messo tutta la nostra classe”.

LUBE CIVITANOVA-SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-2

(21-25, 25-23, 25-23, 34-36, 15-10)

CIVITANOVA: Mossa De Rezende 1, Juantorena 27, Anzani 5, Rychlicki 12, Leal 23, Simon 15, Marchisio (L), Massari 0, Balaso (L), D’Hulst 0, Kovar 0, Diamantini 8, Bieniek 1. N.E. Ghafour. Allenatore: De Giorgi.

PERUGIA: De Cecco 2, Leon Venero 31, Podrascanin 9, Atanasijevic 19, Lanza 8, Ricci 4, Biglino (L), Zhukouski 0, Colaci (L), Taht 0, Russo 5, Piccinelli 0, Plotnytskyi 7. N.E.

Hoogendoorn. Allenatore: Heynen.

ARBITRI: Gnani, Cesare.

NOTE: spettatori 8952, incasso 145.000 euro. Durata set: 42′, 31′, 34′, 50′, 17′; tot: 174′.