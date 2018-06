Volley, Nations League: quinta vittoria delle azzurre, dominicane al tappeto

ROTTERDAM – Quinto successo di fila in Nations League per l’Italvolley femminile, il terzo nel round olandese dopo quelli con Serbia e padrone di casa, Sembrano dunque aver trovato la quadra le ragazze di Davide Mazzanti, che travolgono la Repubblica Dominicana per 3-0 (25-18, 25-15, 25-20). Troppo superiori le azzurre, capaci, dopo due match molto combattuti nei giorni scorsi, di imporsi senza problemi sulle caraibiche.

Una prestazione che chiude un ottimo round: oltre al primo posto del girone, Egonu e compagne hanno raccolto 3 vittorie e 7 punti. Ora la classifica generale vede le azzurre occupare la sesta posizione (21 punti) ma per accedere alla Final Six serve superare un’altra formazione.

Decisiva sarà dunque la tappa di Eboli (12-14 giugno) dove l’Italia in rosa potrà contare sul calore del PalaSele per affrontare Thailandia, Belgio e soprattutto il Brasile. Analizzando la classifica generale le avversarie più raggiungibili, anche considerando il calendario, sembrano Turchia e Olanda.

Le azzurre festeggiano la vittoria contro la Repubblica Dominicana

AZZURRE SUBITO AVANTI, DOMINICANE SENZA SCAMPO – Come formazione iniziale Mazzanti ha confermato Malinov in regia, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Pietrini, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Beatrice Parrochiale è stata schierata da schiacciatrice, viste le assenze di Guerra e Sylla. Sin dai primi scambi l’Italia ha messo in chiaro le cose e si è portata al comando, mentre la Repubblica Dominicana ha sbattuto spesso contro il muro azzurro, guidato da Chirichella. La nazionale tricolore ha mantenuto sempre un buon ritmo, non permettendo mai alle avversarie di avvicinarsi (21-14). A fissare il punteggio sul (25-18) è stata Anna Danesi.

Senza storia anche la seconda frazione, Malinov ha giostrato bene il gioco e l’Italia ha fatto subito il vuoto. Le azzurre sono sempre state molto attente, mentre la Repubblica Dominicana non è mai riuscita ad impensierire Chirichella e compagne. Ancora più nettamente rispetto al set precedente le ragazze di Mazzanti hanno fatto valere la propria superiorità e hanno chiuso con un perentorio (25-18).

L’unico momento di equilibrio si è vissuto nel terzo parziale, le dominicane sono partite meglio (6-2), ma l’Italia ha trovato velocemente la parità (11-11). Le caraibiche, nonostante l’infortunio di Jineiry Martinez, hanno risposto colpo su colpo alle azzurre sino al (17-17), per poi tentare l’allungo (17-19). Capito il pericolo Malinov e compagne si sono fatte sentire a muro e hanno sorpassato di forza le avversarie, aggiudicandosi il match (25-20).

PARTENZA DALL’OLANDA E TRASFERIMENTO AD EBOLI – Nella prima mattinata di venerdì l’Italia lascerà l’Olanda e si trasferirà ad Eboli, dove si aggiungeranno al gruppo tricolore Serena Ortolani e Alice Degradi. Miriam Sylla e Anastasia Guerra, ferme a causa di tendinopatia alle ginocchia, invece lasceranno il raduno azzurro e inizieranno le terapie riabilitative.

IL TABELLINO (18-25, 15-25, 20-25)

REPUBBLICA DOMINICANA: Martinez B. 14, Eve 6, Pena Isabel 8, Martinez J 6, Arias 2, Marte. Libero: Binet. Lopez 2, Rodriguez, Fernandez (L). N.e: Vargas, Dominguez, Martinez N. Peralta. Allenatore: Kwiek.

ITALIA: Malinov 2, Pietrini 15, Danesi 4, Egonu 13, Bosetti 11, Chirichella 13. Libero: De Gennaro. Parrocchiale, Lubian 2. N.e: Mingardi, Sylla (L), Fahr, Guerra. Allenatore: Mazzanti.

ARBITRI: Burkiewicz (Pol) e Ozbar (Tur).

NOTE: durata set: 25′, 24′, 28′. Rep. Dominicana: 0 a, 6 bs, 6 m, 21 et; Italia: 6 a, 6 bs, 10 m, 15 et.





