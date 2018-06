Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel quarto round della Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. La squadra guidata da Blengini ha avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. In vantaggio per due set a zero, infatti, gli azzurri hanno subìto il ritorno degli avversari capaci di portare al tie-break una partita apparentemente chiusa e che frutta alla nazionale tricolore due punti nella rincorsa ad un posto nella Final Six di Lille. Fondamentale sarà conquistare un’altra vittoria domani contro l’Australia per arrivare a Modena la prossima settimana per giocarsi il tutto per tutto.

“Abbiamo fatto tanta fatica ma abbiamo conquistato una vittoria che, per come è maturata, è davvero importante” ha detto Blengini. “Ci sono state due partite in una. Sotto 2-0 la Corea ha spinto molto con la battuta e anche grazie ai cambi effettuati ha cominciato a metterci in difficoltà in ricezione. E’ stata sostanzialmente la situazione che si era già concretizzata con il Giappone. Facendo fatica in ricezione non siamo riusciti poi a sviluppare il nostro gioco. Nonostante questo abbiamo provato a stare attaccati al match. Ho cambiato qualcosa cercando di rimetterci in carreggiata. Al di là di questo il nostro problema è che quando andiamo in difficoltà perdiamo pazienza nella gestione del gioco e questo non possiamo permettercelo”.