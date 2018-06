– A distanza di una settimana esatta dall’ultima vittoria ottenuta contro l’Iran, la Nazionale Italiana torna a conquistare tre punti nella Volleyball Nations League. I ragazzi del ct Gianlorenzo Blengini si sono imposti meritatamente per 3-1 (25-23, 25-19, 21-25, 25-19) contro la Bulgaria al termine di un match giocato con attenzione e con tanta voglia di fare bene per riprendere le fila di un discorso interrotto qualche giorno fa.

KO POLONIA ALLE SPALLE – La formazione tricolore è apparsa sicuramente migliorata rispetto a ieri nella gestione del gioco anche grazie a delle prestazioni individuali meno basate sulla foga agonistica, ma più sull’attenzione ai dettagli e alla capacità di non scomporsi quando la Bulgaria, sotto 2-0, aveva dato la sensazione di riuscire a tornare in partita proprio grazie a qualche disattenzione degli azzurri. Nel complesso buona la prova di tutta la squadra apparsa ordinata e attenta con Lanza top scorer del match (21 punti) seguito da Nelli (17) e con Parodi che anche oggi ha dato grande equilibrio alla squadra quando è stato chiamato in causa.

SODDISFAZIONE AZZURRA – “È stata una bella vittoria della quale avevamo bisogno”. Salvatore Rossini commenta con soddisfazione il ritorno al successo dell’Italvolley in Nations League contro la Bulgaria. “Avevamo ancora un po’ l’amaro in bocca per come erano andate le cose ieri quando avevamo quasi riacciuffato la partita – spiega il libero di Modena, riferendosi al tie-break perso con la Polonia – Oggi volevamo tornare in hotel con il sorriso e così sarà. Secondo me stiamo crescendo anche dal punto di vista tecnico e sono sicuro che riusciremo a fare sempre meglio”.

“Eravamo reduci dalla prestazione di ieri nella quale avevamo mostrato due facce – l’analisi di Simone Anzani, centrale di Modena -. Abbiamo dimostrato di potercela portare a casa e proprio per questo la sconfitta ha bruciato parecchio, però il nostro sport è questo e quelle due, tre imperfezioni a set che puoi commettere alla fine le paghi. Oggi, invece, volevamo rifarci e ci siamo riusciti mettendo in campo un bel gioco. Il gruppo è unito e così facendo vogliamo continuare a dimostrare tutto il nostro valore”.