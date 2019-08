Sesta Olimpiade consecutiva per l’Italavolley in rosa

Missione compiuta: l’Itavolley femminile ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali, dopo aver sconfitto nettamente Kenya e Belgio, nell’ultima gara del torneo di qualificazione olimpica hanno battuto per 3-0 anche l’Olanda. Spinte da un PalaCatania stracolmo (4500 spettatori) le azzurre di Davide Mazzanti, nella sfida che valeva il pass per la rassegna a cinque cerchi, si sono imposte con i seguenti parziali: 25-23 25-17 25-22.

Come contro il Belgio la nazionale italiana non ha dato scampo alle avversarie e fin da subito ha imposto il proprio ritmo. Nel primo parziale l’Olanda si è rifatta sotto nel finale, mentre nel secondo non c’è stata storia. Nella terza frazione Chirichella e compagne hanno allungato negli scambi iniziali, prima di subire il recupero delle avversarie. L’equilibrio è durato per diverse azioni, prima dello scatto decisivo grazie ai palloni messi a terra da Egonu e Sylla, che hanno fatto scoppiare di gioia il pubblico e soprattutto ha assicurato alle azzurre la qualificazione olimpica.

Quella di Tokyo 2020 sarà così la sesta Olimpiade consecutiva per la nazionale italiana femminile dopo le partecipazioni alle edizioni: 2000 Sidney, 2004 Atene, 2008 Pechino, 2012 Londra e 2016 Rio de Janeiro.

Negli altri gironi di qualificazione olimpica, dopo il Brasile, hanno staccato il pass per il Giappone anche Cina, Russia e Serbia.

Azzurre subito aggressive e avanti nel punteggio

Come formazione iniziale il ct azzurro ha confermato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, al centro Folie e Chirichella, libero De Gennaro. L’Italia ha subito aggredito le avversarie, Malinov si è affidata spesso a Egonu e l’opposto azzurro ha fatto male all’Olanda (9-4). Con il passare dei minuti la formazione ospite è cresciuta in difesa, mentre in attacco De Kruijf ha creato diversi problemi alle ragazze di Mazzanti (12-14). L’Olanda ha agganciato le azzurre sul 15-15, ma a rompere la parità è stata ancora l’Italia (18-16): Paola Egonu ha trascinato le compagne sul 24-20. Le vice campionesse mondiali hanno sprecato tre palle set, prima del punto decisivo (25-23) firmato ancora dall’opposto azzurro (12 punti nel set). Nella seconda frazione Bosetti e Sylla hanno spinto avanti l’Italia (7-5), l’Olanda ha risposto inserendo la palleggiatrice Bongaerts per Dijkema (11-8). Le fasi successive hanno visto le squadre dar vita ad azioni lunghe e spettacolari (13-11) poi è salita in cattedra Egonu, inarrestabile in attacco (17-11). La nazionale tricolore nel finale (dentro Bosetti per Pietrini) non ha lasciato scampo alle avversarie e si è imposta con un perentorio (25-17).

Rimonta oranje nel terzo set ma l’Italia infiamma il PalaCatania

Il dominio azzurro è proseguito al rientro in campo (Pietrini titolare per Bosetti), le olandesi sono andate in grande confusione e hanno perso terreno (8-3). L’Italia ha però commesso qualche errore, permettendo alle avversarie di accorciare (14-11). Il servizio oranje ha messo in difficoltà la ricezione delle vice campionesse mondiali (17-16), a Mazzanti ha trasmesso serenità alla sua squadra con alcuni time-out nei momenti chiave. Il set è proseguito punto a punto, con nessuna delle due formazioni disposta a mollare (22-22). Nella fase cruciale il pubblico del PalaCatania ha dato il massimo sugli spalti e l’Italia lo ha fatto in campo, involandosi verso la qualificaizone olimpica (25-22).

ITALIA-OLANDA 3-0

(25-23, 25-17, 25-22)

ITALIA: Malinov 2, Chirichella 5, Sylla 8, Egonu 27, Folie 10, Bosetti 3. Libero: De Gennaro. Sorokaite, Pietrini 5, Parrocchiale (L). N.e: Danesi, Orro, Nwakalor, Fahr.

Allenatore: Mazzanti.

OLANDA: Balkestein 1, De Kruijf 15, Dijkema, Buijs 7, Belien 3, Sloetjes 8. Libero: Schoot. Bongaerts 2, Jasper, Daalderop, Plak 7, Knip, Lohuis. N, e; Koolhaas.

Allenatore: Morrison.

ARBITRI: Turci (Bra) e Concia (Arg).

NOTE: Spettatori 4.500. Durata Set: 33′, 28′, 29′. Italia: 4 a, 10 bs, 6 m, 19 et. Olanda: 3 a, 7 bs, 5 m, 15 et.