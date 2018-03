Volley in lutto: morto Bebeto, fu ct dell'Italia mondiale

Bebeto dopo la conquista del mondiale in Giappone nel 1998

ROMA – Il mondo della pallavolo piange un grandissimo come Paulo Roberto de Freitas, meglio noto come Bebeto, venuto a mancare a soli 68 anni a causa di un improvviso malore cardiaco. Ex commissario tecnico dell’Italvolley, raccolse l’eredità pesante di Julio Velasco nel 1997, vincendo con gli azzurri la medaglia d’oro alla World League, il bronzo agli Europei del 1997 e l’oro ai Mondiali del 1998. Una carriera di grande successo, quella di Bebeto, che prima della parentesi italiana aveva guidato la Nazionale brasiliana dal 1984 al 1988. Arrivato in Italia per allenare Parma dal 1990 al 1995, dopo l’addio alla nostra nazionale si era lanciato nel mondo del calcio: è stato presidente dell’Atletico Mineiro dal 1999 al 2001, nonché del Botafogo dal 2003 al 2009. A inizio anno era stato richiamato dall’Atletico Mineiro per ricoprire il ruolo di Direttore amministrativo, su richiesta del presidente Sergio Sette Camara.