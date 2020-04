ROMA – Le linee guida per la riduzione degli stipendi esposte dalla Lega Volley scatenano la rabbia di giocatori, tecnici e agenti dei tre massimi campionati. “Unus pro omnibus, omnes pro uno – questa volta siamo tutti una sola squadra”. Inizia così il tweet di Ivan Zaytsev, una delle colonne della pallavolo italiana, che richiama a una lotta corale contro il comunicato pubblicato su legavolley.it. Nella nota, a firma di atleti, tecnici e agenti delle squadre di Superlega, A2 e A3, si sottolinea come la decisione sia “avvenuta unilateralmente e in spregio dei singoli rapporti contrattuali; non comprende nessuna delle richieste avanzate dai tesserati durante le trattative; esprime la mancanza di volontà di ogni forma di tutela dei tesserati e delle relative famiglie”.

~ Unus pro omnibus, omnes pro uno ~ questa volta siamo tutti una sola squadra ~ #ilmiosportèINDIFFERENTE #giocatorituttiuniti pic.twitter.com/1K1KqVbeMc — Ivan Zaytsev (@zaytsev) April 29, 2020

Giocatori e tecnici non escludono il ricorso a vie legali

“In fase di trattativa è stata da noi avanzata una proposta di riduzione dei compensi che non si discostava sensibilmente dalle esigenze manifestate dai club ed il suo rifiuto è stato appreso esclusivamente tramite il comunicato stampa del 27 aprile – prosegue il comunicato postato da Zaytsev – Non si ritiene né previdente né corretto che la gran parte dei danni derivanti dalla situazione siano posti a carico solo di atleti e tecnici, di cui ancora una volta vengono calpestati diritti e dignità. Quanto sopra esposto ha portato a un’estrema compattezza della categoria degli atleti – conclude la nota – e di quella dei loro rappresentanti, tanto che non si escludono forti e significative prese di posizione rivolte alla tutela dei propri diritti, compresa ogni azione di tipo giudiziario”.

Modena ammessa alla prossima Champions League

Modena prenderà parte alla prossima Champions League maschile di volley. E’ la stessa società ad annunciarlo in una nota dopo aver “ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Fipav in cui si attesta la partecipazione della Leo Shoes Modena all’edizione 2020/21”. La decisione della Fipav è stata presa tenendo conto della classifica al momento in cui i campionati sono stati dichiarati conclusi.







Fonte