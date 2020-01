A settembre dello scorso anno aveva annunciato il ritiro. “È il momento di iniziare una nuova vita”. Quattro mesi dopo il dietrofront: Francesca Piccinini torna in campo. La schiacciatrice toscana, 41 anni lo scorso 10 gennaio, riparte da Busto Arsizio, club attualmente al secondo posto nella serie A1 femminile a sei punti dalla capolista Conegliano.

L’addio al volley di Francesca Piccinini: i successi in campo e la “tentazione” dello spettacolo in riproduzione….

Nella nota con cui è stato ufficializzato l’accordo il club varesino spiega che “l’atleta originaria di Massa Carrara avrà sulla maglia il 12, numero che da sempre porta sulla schiena, e andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Lavarini in vista di un finale di stagione che si preannuncia caldissimo. Francesca Piccinini porterà alla UYBA classe, qualità e tutta l’esperienza maturata grazie agli oltre 26 anni di carriera (esordio in serie A1 a 14 anni con la Teodora Ravenna nel 1993) e alle mille battaglie sportive che l’hanno portata a vincere praticamente ogni titolo possibile con squadre di club e nazionale”. Tra gli obiettivi della Piccinini c’è sicuramente quello di convincere il ct delle azzurre Mazzanti a portarla alle Olimpiadi di Tokyo. “Ho grandi obiettivi e stimoli, l’entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni – le parole di Francesca al sito di Busto Arsizio -. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto. Ci divertiremo, ve lo prometto!”.

Francesca Piccinini – che svolgerà il suo primo allenamento venerdì pomeriggio alle 16.30 al Palayamamay e sarà a disposizione di coach Lavarini già domenica nella trasferta a Chieri – ha una bacheca ricca di trofei. In carriera ha vinto sette Champions League (l’ultima lo scorso maggio con Novara) e cinque scudetti, con la nazionale il Mondiale 2002 e gli Europei 2009.







