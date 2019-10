La partita

La Igor Gorgonzola Novara rialza la testa. Con una maratona di oltre due ore e dieci, le campionesse d’Europa in carica superano al tie break Il Bisonte Firenze (27-25, 25-23, 16-25, 18-25, 11-15) e riprendono l’inseguimento all’Imoco Conegliano, capolista della Serie A1 di volley femminile. Chiamate al riscatto dopo la sconfitta in casa contro la Millenium Brescia, le ragazze di Massimo Barbolini sono riuscite a rimontare uno svantaggio di due set nonostante le pesanti assenze delle due opposte Brakocevic e Mlakar, out per infortunio. A guidare le piemontesi ci hanno pensato la solita Cristina Chirichella e un’immensa Elica Vasileva, MVP della serata con 23 punti. Dopo l’addio di Paola Egonu in estate e un inizio di stagione non facile, la gara del Pala Mandela può rappresentare una rinascita per Novara. Per una squadra che risorge, un’altra manca un importante salto di qualità. Battere Novara, per quanto non al completo, avrebbe rappresentato un passo in avanti nella crescita di Firenze che dopo il 2-0 si è spenta, ritrovando lucidità e precisione solo all’inizio del tie break, in equilibrio per due terzi. La squadra di Giovanni Caprara ora dovrà analizzare cosa è andato storto nella seconda metà di gara e conservare quanto di buono si è visto nelle prime due frazioni per riuscire a raggiungere i playoff, obiettivo alla portata delle toscane.

Partenza decisa e concentrata di Novara che va avanti 4-1 ma Nwakalor ricuce per Firenze. Un paio di errori delle ospiti lanciano le padrone di casa con le campionesse d’Europa in carica brave a non perdere di vista le avversarie. La fase centrale della gara è un testa a testa senza sosta. Un ace di Hancock permette una prima fuga alle ospiti ma Il Bisonte esce bene dal time out richiesto da Caprara e recupera. Nella fase decisiva del primo set salgono in cattedra la bulgara Vasileva e l’olandese Daalderop che segnano quasi tutti i punti in ballo portando il match ai vantaggi. Sul 26-25 Nwakalor trova un muro fuori che regala alle padrone di casa il primo set.

Scosse dallo svantaggio, le ragazze di Barbolini sbagliano approccio nel secondo periodo permettendo uno scatto nel punteggio a Firenze. Hancock si prende la squadra sulle spalle e riporta Novara a distanza di un punto. Santana con schiacciata e muro su Chirichella dà triplo vantaggio a Firenze e costringe Barbolini a un time out in cui il tecnico chiede più precisione alle sue ragazze. La pausa non aiuta Novara che subisce ancora un punto prima di riprendere il servizio per un errore di Nwakalor. Solo grazie alle battute sbagliate dal Bisonte la Igor rimane in partita ma l’errore di Vasileva dalla seconda linea porta Firenze sul 16-11. Indecisioni di Firenze e una parziale 5-0 di Novara garantiscono il pareggio alle ospiti ma, proprio quando sembrava possibile una controfuga della Igor, il Bisonte torna in vantaggio grazie a un muro di Alberti per poi chiudere il secondo set grazie all’errore decisivo di Hancock in battuta.

Orgoglio e concentrazione, nel terzo set Novara scatta fino al 10-6. Tra errori di Firenze e ottime giocate delle ospiti, il periodo scorre senza particolari problemi per la squadra di Barbolini con le campionesse d’Europa sempre in controllo fino al 25-16 finale. Nel quarto set Firenze si ritrova e la gara torna in equilibrio. Il primo allungo è di Novara che vola 8-5 grazie a una gran schiacciata di Vasileva dopo un lungo scambio. Il Bisonte riesce a rientrare parzialmente ma Novara ringrazia la giovanissima Fahr che con un erroraccio regala il 13-10 alle avversarie. Tornate dal time out le ragazze di Barbolini accelerano, volando sul 16-10. Due muri consecutivi ridanno energie mentali a Firenze ma Novara non lascia altro spazio alle avversarie e mantiene sei punti di vantaggio chiudendo 25-18 con un ottimo diagonale di Vasileva.

Il tie break si apre con un errore al servizio di Novara e una schiacciata di Veljkovic e continua con grandi giocate e molti meno errori rispetto al resto della partita. Due grandi fast segnano il 5-5 e l’equilibrio prosegue fino a quando Hancock regala il doppio vantaggio a Novara sull’11-9. La partita sfugge dalle mani di Firenze che commette troppi sbagli sul finire del tie break e Courtney chiude i conti con una bella schiacciata dalla seconda linea.

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE – IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (27-25 25-23 16-25 18-25 11-15) – IL BISONTE FIRENZE: Alberti 11, Dijkema 2, Foecke 12, Fahr 10, Nwakalor 15, Santana 12, Venturi (L), Daalderop 13, Maglio 1, De Nardi (L), Degradi, Turco. All. Caprara. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Courtney 13, Arrighetti 3, Veljkovic 15, Vasileva 23, Chirichella 13, Hancock 6, Sansonna (L), Di Iulio 1, Morello 1, Napodano, Gorecka. Non entrate: Piacentini. All. Barbolini. ARBITRI: Rolla, Bellini. NOTE – Spettatori: 2000, Durata set: 33′, 30′, 24′, 30′, 17′; Tot: 134′.