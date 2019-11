Neanche il tempo di riprendere fiato che si riparte. Complice la Supercoppa di sabato 16 novembre tra Novara, vincitrice della Coppa Italia, e Conegliano che si è cucita lo Scudetto sul petto, l’Igor Gorgonzola e l’Imoco Volley anticipano la 7a giornata della Serie A1 di pallavolo femminile contro la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta e la Bosca San Bernardo Cuneo (dirette su Repubblica Tv Sport dalle 20:15 di martedì 12 novembre). Due partite abbordabili per le campionesse d’Europa e d’Italia in carica ma con l’incognita stanchezza, fisica e soprattutto mentale, dopo lo scontro diretto di sabato sera, vinto 3-1 dalle “Pantere” di Santarelli, trascinate da una straordinaria Paola Egonu. Proprio l’opposto della Nazionale guiderà ancora una volta l’attacco dell’Imoco che va a caccia dell’ottava vittoria di fila, una serie impressionante che ha garantito a Conegliano il primo posto in classifica con cinque punti di vantaggio sul Bisonte Firenze. Dall’altra parte della rete ci sarà una Bosca San Bernardo in grande difficoltà che proverà a fermare l’emorragia di tre sconfitte consecutive contro la squadra più forte. La belga Van Hecke sarà ancora una volta il punto di riferimento per l’attacco di Andrea Pistola con le schiacciatrici Markovic e Nizetich chiamate ad aumentare le percentuali offensive.

Nell’altro anticipo della 7a giornata, come detto, toccherà a Novara scendere in campo a Caserta. Uscita con le ossa rotte dalla sfida contro Conegliano, giocata con cuore ma senza mai dare la sensazione di poter controllare la partita, l’Igor Gorgonzola cercherà di rifarsi in casa delle campane, reduci dalla sconfitta con Busto Arsizio. Mancherà ancora Jovana Brakocevic, opposto titolare, e Massimo Barbolini spera in un apporto maggiore della sua sostituta, Iza Mlakar, che contro Conegliano ha collezionato appena 4 punti dopo essere tornata a sua volta da un infortunio. Quello che non mancherà di certo sarà la solita grinta di Cristina Chirichella, MVP della gara contro le “Pantere”. La voglia di riscatto di Novara però dovrà fare i conti con una Caserta che al Pala Vignola ha dato il meglio di sé, nonostante i quattro punti in classifica, riuscendo a conquistare due set contro Conegliano e vincere con un netto 3-0 contro la Saugella Monza. Un avversario da non prendere sottogamba che punterà ancora una volta su Gray e Castaneda, coppia da 170 punti nelle prime sei giornate.

Le sfide del Pala Ubi Banca e del Pala Vignola saranno il ricco antipasto di un turno che vedrà nel derby toscano tra Savino del Bene Scandicci e Bisonte Firenze la gara clou (diretta dalle 17:00 di domenica su Rep Tv Sport). Dopo aver scavalcato Novara al secondo posto, la squadra di Giovanni Caprara non ha alcuna intenzione di fermarsi per continuare a interpretare il ruolo di grande sorpresa della stagione. Partite importanti anche per la Pomì Casalmaggiore e l’Unet Busto Arsizio, entrambe in zona playoff, impegnate con Monza e Zanetti Bergamo mentre la Lardini Filottrano proverà a uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica contro una Reale Mutua Fenera Chieri che vuole consolidare il settimo posto.