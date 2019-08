La formula dell’Europeo

Al via gli Europei femminili di volley con l’Italia tra le favorite per la vittoria finale. Il 23 agosto parte la manifestazione continentale, ospitata in questa edizione da quattro nazioni: Polonia, Slovacchia, Turchia e Ungheria. 24 le squadre partecipanti, divise in quattro gironi: le azzurre guidate da Davide Mazzanti, fresche di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno impegnate nel girone B all’Atlas Arena di Lodz contro Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e le padrone di casa della Polonia. Il ct azzurro ha confermato il blocco che agli ultimi Mondiali in Giappone ha conquistato l’argento, arrendendosi solo alla Serbia in finale. Non farà però parte della spedizione europea Elena Pietrini, che ha dato forfait per motivi di stanchezza fisica e mentale. Al suo posto è stata convocata Terry Enweonwu, la cugina di Paola Egonu. Proprio l’opposto che ha di recente firmato per Conegliano è la stella della Nazionale, insieme all’altra attaccante Myriam Sylla.

Si qualificano agli ottavi di finale le prime quattro classificate di ogni girone. Le avversarie più temibili per l’Italia, da evitare cercando di assicurarsi il primo posto nel girone, oltre alla Serbia campione del mondo, sono Russia, Olanda e Turchia. La finale sarà in programma proprio nella capitale turca, Ankara, l’8 settembre. Il pericolo maggiore nel gruppo B, come ammesso dal ct Mazzanti, è costituito da Polonia e Belgio. Dopo un esordio morbido contro il Portogallo, in chiave primo posto sarà probabilmente decisiva l’ultima gara del girone, contro le padrone di casa polacche.

Il programma delle azzurre

Italia-Portogallo, venerdì 23 agosto ore 17.30 (Rai2 e Dazn)

Ucraina-Italia, domenica 25 agosto ore 21 (Rai2 e Dazn)

Italia-Belgio, lunedì 26 agosto ore 18 (Rai2 e Dazn)

Italia-Slovenia, martedì 27 agosto ore 21 (Rai2 e Dazn)

Polonia-Italia, giovedì 29 agosto ore 20.30 (Rai2 e Dazn)