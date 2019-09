MONTPELLIER – L’Italia soffre più del previsto, ma alla fine batte la Grecia e resta a punteggio pieno. Dopo l’agevole successo ai danni del Portogallo, nella seconda giornata della Pool A degli Europei di volley i ragazzi del ct Blengini superano non senza difficoltà la formazione ellenica, grazie a un 3-1 in rimonta, frutto di una partenza problematica e di una seconda parte di gara in crescendo. A trascinare gli azzurri sono Juantorena e Giannelli, che scacciano gli incubi dopo l’ottimo avvio della Grecia.



Gli azzurri vengono sorpresi dal deciso approccio della squadra ellenica che, a dispetto dei centimetri di differenza, batte in modo aggressivo e sbaglia davvero poco, conquistando il primo set 25-17. Gli uomini di Blengini ci mettono un po’ a trovare la giusta chiave per scardinate la difesa avversaria. Nella seconda frazione gli azzurri sembrano ingranare, ma subiscono il ritorno di Voulkidis e compagni, che impattano sul 23 pari, prima del decisivo allungo dell’Italia (25-23).



Il ct azzurro decide così di cambiare la coppia di centrali e fa entrare Anzani e Candellaro. I trascinatori però sono Giannelli e Juantorena: il palleggiatore ispira, lo schiacciatore rifinisce a suon di punti, con l’Italia che si porta sul 2-1 (25-19). La Grecia prova a non mollare, ma nel quarto set gli azzurri prendono il largo e gestiscono senza patemi la situazione, mettendo in cassaforte il successo con il punteggio di 25-18. Da adesso testa al prossimo impegno con la Romania, in programma domenica alle 14, ma per lasciare davvero il segno in questi Europei servirà un’altra Italia.

Fonte