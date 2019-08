Esordio senza problemi per l’Italia agli Europei di volley femminili. A Lodz le azzurre hanno battuto con un netto 3-0 il Portogallo: 25-15, 25-14, 25-13 i parziali in un’ora e due minuti di gioco. Sabato giornata di riposo per l’Italia, che tornerà in campo domenica sera alle 21 contro l’Ucraina, battuta oggi 3-0 dal Belgio.

Il ct Davide Mazzanti ha schierato come formazione iniziale Malinov in palleggio, Egonu opposto, centrali Chirichella e Folie, schiacciatrici Sorokaite e Sylla, libero De Gennaro. In avvio di gara un po’ di tensione ha bloccato l’Italia, ma sul 7-7 c’è stato un cambio di marcia. Chirichella ha spinto avanti le compagne (11-8). Malinov ha insistito speso al centro e la scelta si è rivelata positiva (16-9). Le percentuali in attacco sono state molto alte, poche le chances alle lusitane (25-15 il primo set).

Nel secondo parziale le ragazze di Mazzanti hanno subito messo le cose in chiaro e sono volate sul (10-4). Nelle fasi successive l’Italia ha continuato a spingere (15-7), senza trovare resistenze dal Portogallo. Il monologo si è chiuso con un perentorio (25-14). La terza frazione è stata aperta dal turno in servizio di Indre Sorokaite, che ha messo in grossa difficoltà le portoghesi (6-2). L’Italia, pur commettendo qualche errore di distrazione, ha gestito con autorità il vantaggio e poi chiuso definitivamente i conti sul (25-13).