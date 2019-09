Blengini, che

Blengini: “Bulgaria e Francia sono di primissima qualità”

Nove punti in tre partite, ma adesso è il momento del salto di qualità per l’Italia ai campionati europei di pallavolo. Dopo il secondo giorno di riposo della fase a gironi, gli azzurri si apprestano a vivere gli ultimi due, fondamentali match contro Bulgaria (martedì ore 19.30) e Francia (mercoledì ore 20.30) che decreteranno i verdetti del raggruppamento A e quindi gli accoppiamenti per il prosieguo della manifestazione. Anche le altre due rappresentative, date per favorite con l’Italia nel girone, sono a punteggio pieno e si affrontano nel primo big match: la Francia senza mai perdere un set, la Bulgaria perdendone uno col Portogallo nell’ultima sfida. I ragazzi di coachhanno finora confermato le aspettative pur regalando due set nelle partite contro Grecia e Romania, arrivano quindi al match contro i bulgari come ad uno spareggio. L’ultima degli azzurri sarà infatti contro i galletti ed è necessario arrivarci con la consapevolezza di giocarsi il primo posto nel girone. Arrivare tra le prime due significherebbe, salvo incredibili sorprese nel girone C, evitare Russia e Slovenia agli ottavi.

“Noi abbiamo effettuato la nostra preparazione con l’obiettivo di arrivare a queste partite nella migliore condizione possibile dopo il torneo di qualificazione olimpica – afferma il ct -. Affronteremo due squadre che se giocano al massimo del loro livello esprimono una pallavolo di primissima qualità. La Bulgaria nel Torneo Preolimpico ad esempio ha espresso un livello di pallavolo davvero molto alto. Ci aspettano due partite molto difficili, ma come sempre ne affronteremo una alla volta, quindi al momento ci concentreremo sulla Bulgaria”. Ivan Zaytsev non si dice preoccupato dal set perso coi romeni: “Ci può stare. Nel terzo set la Romania ha cambiato qualcosa, mentre noi ci abbiamo messo un po’ di tempo per trovare le contromisure”, ha affermato a fine partita e ha alzato anche lui l’asticella azzurra in vista delle prossime sfide: “Ora ci aspetta il doppio confronto con Bulgaria e Francia che ci darà importanti indicazioni, una doppietta di sfide toste e decisive che ci diranno realmente come stiamo a metà competizione”.

L’ex Lube Sokolov l’arma in più dei bulgari

“Tutti stanno perdendo set”, ha detto Simone Giannelli spiegando però che la nazionale “non cerca alibi”. La testa dell’alzatore è già ai due confronti: “Ci sarà da rivedere qualcosa soprattutto in difesa contro squadre come Bulgaria e Francia”. La nazionale bulgara ha diverse conoscenze italiane. Dimitrov, Yosifov e Kadankov giocano nelle diverse leghe dello Stivale, mentre Sokolov, ex Lube, rimane uno dei più forti opposti in circolazione. Contro il Portogallo, il giocatore ora allo Zenit ha chiuso con 33 punti. Numeri da capogiro per l’arma in più bulgara che rappresenta il principale sbocco offensivo della squadra e che va arginato erigendo il miglior muro azzurro.

Piano: “Serve lo spirito del torneo preolimpico”

“Per noi è stato un buon inizio – ha spiegato il centrale azzurro Matteo Piano – abbiamo collezionato tre vittorie importanti e necessarie per calarci nella realtà di questi Europei parecchio lunghi e complicati. Un torneo diverso dal solito, inclusivo, con molte più squadre e per questo affascinante e importante, ma anche una manifestazione che complica le cose data la stagione internazionale molto particolare e intensa. Sapevamo che sarebbe stato un 2019 complicato, ma va bene così”. “Ci aspettano le ultime partite contro le nostre dirette concorrenti per la conquista dei primi due posti della pool A – ha aggiunto – Bulgaria e Francia rappresentano le avversarie più forti dal punto di vista tecnico e tattico; l’importanza delle prossime partite è massima. In un torneo così lungo servono dei match belli tosti per valutare la progressiva crescita, necessaria per arrivare in fondo. Sarà importante scendere in campo con lo stesso spirito di Bari e del torneo preolimpico. Dobbiamo dare sempre il meglio di noi stessi cercando di andare il più lontano possibile consapevoli che possano esserci degli scivoloni”. Piano sottolinea che “l’Italia vista fino ad ora ha giocato in crescendo. Abbiamo potuto constatare che alcuni aspetti di gioco sono sicuramente migliorabili, ma ci sono stati anche tanti momenti in cui siamo riusciti a fare bene molte cose e per questo siamo soddisfatti e fiduciosi”.