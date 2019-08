Terza vittoria consecutiva per l’Italvolley femminile agli Europei in Polonia. Dopo aver battuto il Portogallo all’esordio e ieri l’Ucraina, le azzurre del ct Mazzanti hanno superato a Lodz per 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) anche il Belgio, confermando così la propria leadership nella classifica del Girone B.

A distanza di poco più di tre settimane dal torneo di qualificazione olimpica di Catania, Egonu e compagne hanno dunque piegato con lo stesso punteggio la nazionale belga. Grazie al successo le vice campionesse mondiali si sono portate al primo posto della Pool B di Lodz, con 3 vittorie e 9 punti in classifica.

Contro il Belgio le azzurre hanno disputato un ottimo primo set, grandi percentuali in attacco e un muro molto attento. Più sofferta la seconda frazione, l’Italia s’è trovata anche in difficoltà, ma con pazienza e lucidità ne è venuta fuori molto bene. Nel terzo dopo le prime fasi in equilibrio, Egonu e compagne sono scappate avanti, resistendo ai tentativi di recupero delle avversarie. Domani nella quarta giornata l’Italia sarà impegnata alle 21 contro la Slovenia.