Prima sconfitta dell’Italia ai Campionati Europei di volley femminile. Le azzurre hanno ceduto alla Polonia 2-3 (14-25, 25-19, 25-13, 21-25, 12-15) ed ora negli ottavi troveranno la Slovacchia domenica prossima. Al termine della fase a gironi le ragazze di Mazzanti si sono comunque aggiudicate con merito il primo posto della pool B, ma il secondo posto della Polonia, costringerà le ragazze di Mazzanti a trasferirsi aBratislava. Negli ottavi, infatti, non si possono affrontare due paesi organizzatori, Polonia e Slovacchia in questo caso.

Come formazione iniziale il ct Mazzanti ha confermato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sorokaite e Sylla, centrali Chirichella e Folie, libero De Gennaro. Il primo parziale s’è messo subito in salita per le azzurre, la Polonia ha spinto forte in battuta e la ricezione azzurra ha faticato a tenere (4-8). L’attacco tricolore non ha mai trovato ritmo e la conseguenza è stata una lunga serie di errori (11-16). I 3 aces consecutivi di Smarzek hanno spinto ulteriormente indietro l’Italia, costringendola a cedere nettamente (14-25). Al ritorno in campo le vice campionesse mondiali hanno cambiato marcia, Egonu è andata a segno a ripetizione e la Polonia ha perso terreno (8-4). Tutta la squadra azzurra ha ritrovato i propri e meccanismi e la coppia Sylla-Sorokaite ha trascinato le compagne sul (17-10). La squadra di casa, però, non s’è arresa e punto dopo punto ha accorciato le distanze sino al (19-18). Nel momento chiave le ragazze di Mazzanti sono rimaste lucie e con un nuovo allungo hanno piegato le avversarie (25-19).

Il momento positivo delle vice campionesse mondiali è proseguito nel terzo parziale, Malinov ha variato spesso il gioco e la Polonia non è riuscita a trovare alcuna contromisura (14-9). L’attacco azzurro ha mantenuto per tutto il set ottime percentuali (addirittura 77%), scavando un divario sempre più profondo tra le due squadre (20-13). Le centrali non hanno commesso nemmeno un errore e a chiudere i conti è stato il lungo turno al servizio di Sorokaite, che ha condotto l’Italia sino al (25-13). La quarta frazione ha visto le due squadre dare vita a un lungo botta e risposta, arrivando in parità sino al (15-15). L’equilibrio è stato rotto dalla formazione di casa, mentre l’Italia ha commesso alcuni errori ed è rimasta indietro (19-22). Egonu e compagne non ce l’hanno più fatta a rientrare e le biancorosse hanno prolungato la gara al quinto (21-25).

Nel tie-break con grande aggressività le vice campionesse mondiali hanno allungato (6-3). La Polonia s’è affidata alla battuta e la ricezione azzurra è andata in difficoltà (7-8). Le padrone di casa hanno difeso sino alla fine il vantaggio guadagnato e per le ragazze di Mazzanti non è stato più niente da fare (12-15).