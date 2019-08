Dopo il buon esordio di venerdì (3-0 al Portogallo), l’Italvolley femminile agli Europei, in scena a Lodz, ha centrato un’altra rotonda vittoria. Le azzurre del ct Mazzanti hanno battuto con un netto 3-0 l’Ucraina: 25-16 25-18 25-10 i parziali. L’Italia tornerà in campo domani, contro il Belgio, alle 18.

Le azzurre sono scese in campo con l’atteggiamento giusto e non hanno in pratica mai permesso alle avversarie di rimanere a contatto, imponendo sempre il proprio ritmo. Nel primo parziale le vice campionesse mondiali hanno sfruttato bene il servizio e Malinov è stata brava a variare il gioco in attacco.

Nella seconda frazione l’Italia è partita forte, poi ha accusato un piccolo calo, prima di superare il momento di difficoltà e di chiudere senza patemi. Nel terzo set ottima serie in battuta di Egonu, che ha scavato un ampio margine, e fasi successive che non hanno fatto altro che confermare il dominio delle ragazze di Mazzanti.

Come formazione iniziale il ct Mazzanti ha confermato quella dell’esordio: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Sorokaite, centrali Chirichella e Folie, libero De Gennaro.