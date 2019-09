Primo set

L’Italvolley femminile è in semifinale agli Europei. A Lodz (Polonia), le azzurre battono la Russia 3-1 (25-27, 25-22, 27-25, 25-21) in un match combattutissimo e tornano tra le prime quattro della manifestazione continentale dopo otto anni. Una vittoria conquistata soprattutto in difesa, con Egonu protagonista più a muro che in attacco. Benissimo anche capitan Chirichella. Sabato in Turchia la Nazionale del ct Davide Mazzanti affronterà la Serbia per conquistare una medaglia.

L’Italia inizia soffrendo, la Russia conduce per gran parte del set soprattutto grazie alle schiacciate di Goncharova. Costrette a inseguire, le azzurre riescono ad agganciare il pari sul 17-17 grazie alle schiacciate di Egonu (che commette però anche qualche errore di troppo) e Sylla e da questo momento è una lotta punto a punto, con grande equilibrio. L’Italia conquista anche il primo set point, ma non gestisce bene il vantaggio e dopo 31 minuti è la Russia a conquistare il set con il punteggio di 27-25.

Secondo set

Le azzurre approcciano meglio il secondo set, ma a dominare è ancora una volta l’equilibrio. La Russia sembra comunque più in controllo, mentre l’Italia continua a registrare qualche imprecisione di troppo. Nella parte centrale del set, la Nazionale prova ad allungare, ma le russe non mollano, recuperando e portandosi in vantaggio 22-21. Da questo momento però è solo Italia: Folie sale in cattedra con tre battute che mandano in crisi la difesa della Russia. Grazie anche a un po’ di fortuna, la centrale azzurra trova l’ace grazie al nastro che vale il 25-22 con cui si chiude il set dopo 29 minuti.

Terzo set

La Russia torna in campo con grande determinazione, staccando l’Italia anche di cinque punti. Le azzurre faticano ad accorciare le distanze, le avversarie si dimostrano attente in difesa e pericolosissime in attacco. Sul 15-11 però la Russia accusa una flessione e la Nazionale è brava ad approfittarne, riportando il punteggio in parità. Da lì si ritorna a lottare punto a punto: l’Italia si porta sul 22-20 ma poi subisce la rimonta delle avversarie. Nel momento decisivo, le azzurre trovano la forza per recuperare, ma sul più bello capitan Chirichella in battuta spreca il set point. È solo un momento: l’Italia annulla il set point russo e grazie al doppio muro di Egonu riesce a vincere il set 27-25 dopo 31 minuti.

Quarto set

Ottimo approccio per la Russia, decisa a recuperare il set di svantaggio. L’Italia cerca di prendere le misure delle avversarie e di non lasciarle scappare, ma viene comunque staccata di cinque punti, sul 7-12. Le azzurre reagiscono e iniziano ad accorciare, ma la Russia non molla e il pareggio azzurro arriva solo dopo una lunga rincorsa, sul 19-19 grazie al muro di Egonu. Segue l’ace di Malinov, a cui risponde la solita Goncharova. Ma Egonu e un altro ace di Sorokaite permettono all’Italia di riportarsi in vantaggio. Su una bella diagonale di Egonu serve il ricorso al challenge per portare le azzurre sul 23-21. Il muro di capitan Chirichella regala alla Nazionale ben tre match point: ne basta uno, stavolta Goncharova sbaglia la schiacciata. Finisce 25-21 dopo 30 minuti. L’Italia è in semifinale. In Turchia la attende la supersfida di sabato contro la Serbia, che nei quarti ha battuto 3-0 la Bulgaria.