Scommetteva sui risultati della sua squadra. Ma c’è di più: Vito Nicola Giordano, presidente del New Real Gioia del Colle ora squalificato per cinque anni, per andare a colpo sicuro avrebbe chiesto ai suoi giocatori di perdere la sfida playoff di A2 dello scorso campionato contro Alessano. Richiesta poi ritrattata dopo l’allarme lanciato dai procuratori dei suoi atleti e dalla stessa Lega di serie A. Gioia scese in campo e travolse Alessano con il punteggio di 3-0. Giordano ha di seguito provato a difendersi spiegando tramite i suoi avvocati che la proposta di perdere fatta ai suoi giocatori aveva come unico obiettivo quello di vedere le loro reazioni in campo. Ma la vicenda

ha immediatamente acceso la spia sul vizietto del dirigente pugliese, al punto che, come si legge dalla sentenza del tribunale federale della Fipav, su sollecitazione della Lega Volley, ” la Sportradar Integry Service segnalò un’anomala attività di betting concentrata su una serie di gare disputate anche dal New Real Gioia del Colle”.

Dalla successiva istruttoria è emerso ” un susseguirsi di torbide storie di scommesse ” che ha lambito la squadra e per le quali alla fine non si è raggiunta una piena prova su tutti i fatti emersi, che avrebbero portato a coinvolgere altre realtà. L’unico riscontro probatorio è arrivato sul comportamento tenuto da Giordano, che ” ha ammesso di giocare scommesse ” , sia pure ” soltanto con giocate multiple anche per partite della pallavolo, comprese quelle disputate da Gioia del Colle”. A contribuire alla indagini sono stati anche ex giocatori della squadra pugliese: ” In particolare, Valeriano Usai ha testimoniato che il giorno prima della gara 2 con Alessano il presidente nel corso dell’allenamento prima della gara aveva detto ai giocatori e all’allenatore che quell’incontro doveva essere perso, dando la giustificazione che in caso contrario, non avrebbe potuto sostenere le spese di trasferta per la prosecuzione del campionato”.