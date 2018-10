Volley, dove vedere la finale delle azzurre

(Foto Afp)

Mancano poche ore alla finale dei Mondiali di volley femminile 2018 con le azzurre che proveranno ad aggiudicarsi la medaglia d’oro contro la Serbia. Dopo aver battuto al tie break le campionesse olimpiche della Cina, la squadra di Mazzanti è arrivata a questo meritato traguardo in Giappone con un percorso di 11 vittorie e una sola sconfitta. La finale si giocherà alle 12.40 circa (ora italiana). L’inizio potrebbe slittare perché prima si svolgerà la sfida per il terzo posto. Il match conclusivo sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. Italia-Serbia verrà trasmessa anche su Rai Radio1 e in contemporanea sul canale digitale Radio1 Sport.