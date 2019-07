Catania

Sylla: “Siamo pronte”

– Mancano solo due giorni all’inizio del torneo di qualificazione olimpico di, in programma dal 2 a 4 agosto. Tra venerdì e domenica infatti, la nazionale femminile azzurra si giocherà il pass per Tokyo 2020 e per ottenerlo dovrà conquistare il primo posto nella pool F, affrontando venerdì il Kenya, sabato il Belgio e domenica l’Olanda. In contemporanea col torneo siciliano, si disputeranno in cinque città gli altri gironi: Wroclaw (Polonia), Ningbo (Cina), Shreveport-Bossier City (Stati Uniti), Uberlandia (Brasile) e Kaliningrad (Russia). Chi vincerà ogni pool si qualificherà a Tokyo 2020 insieme al Giappone, ammesso di diritto. Gli ultimi 5 pass verranno assegnati tramite i tornei di qualificazione continentale: Europa, Sud America, Asia e Oceania, Nord e Centro America, Africa.

“Siamo pronte, abbiamo gli ultimi allenamenti per prepararci al meglio, poi da venerdì metteremo in campo tutta la nostra voglia di staccare il biglietto per Tokyo”, ha detto la schiacciatrice della Imoco Conegliano, Myriam Sylla. “Sono convinta che il pubblico siciliano sarà molto caloroso, dimostrerà quanto cuore ha. Ci sosterrà in tutti i momenti della tre giorni e la speranza è quella di festeggiare tutti insieme – detto ancora la Sylla -. In questa competizione non dovrà venire meno la nostra energia, la nostra voglia di arrivare ed entusiasmare. Abbiamo tanto da dare, forse nelle ultime partite non si è visto e abbiamo fatto fatica. Io credo che nelle prossime tre partite saremo in grado di dare il massimo”.

Malinov: “Abbiamo voglia e determinazione”

“Siamo sempre più vicine a questo fondamentale appuntamento, stiamo continuando ad allenarci per arrivare al top della condizione – ha dichiarato la palleggiatrice della Savino Del Bene Scandicci, Ofelia Malinov – La voglia e la determinazione d’iniziare non mancano. Non bisogna sottovalutare nessuna delle nostre avversarie, dobbiamo cominciare dalla prima partita a prendere fiducia. Abbiamo voglia tantissima voglia di giocare al nostro meglio, conquistare subito il pass olimpico sarebbe un grande vantaggio: ci consentirebbe di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. Secondo me si qualificherà chi ha più voglia di vincere, chi ha più voglia di arrivare a Tokyo. I momenti di difficoltà capiteranno sicuramente, non dovremo scoraggiarci e dimostrare che ne sappiamo venirne fuori, giocandocela sino all’ultima palla. Siamo contente di esser qui a Catania, sarà fondamentale il supporto del nostro pubblico”.