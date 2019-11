Tre sorprese e una conferma. Dopo i successi di Novara e Conegliano a inizio settimana, per l’impegno in Supercoppa, vinta dalle “Pantere”, e l’anticipo del sabato conquistato da Perugia contro Brescia, si è chiusa la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Nella domenica dei derby, ben tre su quattro gare, fanno festa Savino Del Bene Scandicci, Unet E Work Busto Arsizio, Lardini Filottrano e Saugella Monza.

Il risultato più atteso è arrivato da Firenze dove le ragazze di Mencarelli hanno strapazzato in tre set Il Bisonte (25-18, 25-17, 25-20), conquistando il decimo derby nella storia della società toscana. Una vittoria che dona nuovo entusiasmo a Scandicci, considerata tra le principali rivali di Conegliano per il titolo a inizio stagione ma in difficoltà nelle prime gare dell’anno. Contro Il Bisonte Firenze, fino a qui una delle squadre più in forma della Serie A1, è arrivata la risposta che Mencarelli aspettava, utile a rilanciare le ambizioni della Savino Del Bene che può guardare con ottimismo alle due complicatissime sfide contro le turche del Vakifbank in Champions League e l’Imoco Conegliano in campionato. Frenata brusca invece per Firenze che dopo un inizio stagione brillante rallenta la sua rincorsa alla vetta, scavalcata da Novara e Busto Arsizio.

Proprio la squadra di Lavarini è stata protagonista di una grande vittoria 3-1 in casa della Zanetti Bergamo (25-21, 22-25, 23-25, 18-25). Guidata dai 18 punti di Alessia Gennari e aiutata dai 16 errori delle padrone di casa, la Unet E Work si è presa tre punti pesanti dimostrando ancora una volta di essere candidata credibilissima per i playoff Scudetto. Se il riscatto di Scandicci e la conferma di Busto sono stati i due risultati più pesanti dal punto di vista della classifica, quello più sorprendente è stato il successo 3-1 di Filottrano contro Chieri (25-21, 25-22, 23-25, 25-23) con ben 44 punti segnati dalla coppia Nicoletti/Angelina. Un successo psicologicamente liberatorio per la squadra marchigiana che abbandona l’ultimo posto in classifica, scavalcando Caserta. La palma del derby più equilibrato e avvincente della settima giornata però va a Pomì Casalmaggiore – Saugella Monza, vinto dalle ospiti al tie break dopo una gara tirata fino all’ultimo punto con due set finiti ai vantaggi (26-28, 25-20, 22-25, 27-25, 10-15). MVP della partita la solita Kenia Carcaces (32 punti) che però non è riuscita a evitare la sconfitta di Casalmaggiore, stesa dalle schiacciate di Meijners (24 punti), Ortolani (19 punti) ed Heyrman (17 punti).

I TABELLINI

LARDINI FILOTTRANO – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-1

(25-21 25-22 23-25 25-23)

LARDINI FILOTTRANO: Papafotiou 2, Angelina 21, Mancini 1, Nicoletti 23, Partenio 18, Grant 10, Bisconti (L), Moretto, Bianchini. Non entrate: Chiariot, Sopranzetti, Pirro, Pogacar, Tapp. All. Schiavo.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Guerra 12, Akrari 11, Grobelna 6, Perinelli 18, Rolfzen 5, Poulter, De Bortoli (L), Mazzaro 6, Meijers 3, Bosio 1, Lanzini. Non entrate: Enright. All. Bregoli.

ARBITRI: Santi, Rolla.

NOTE – Spettatori: 1200, Durata set: 25′, 25′, 30′, 26′; Tot: 106′.

ZANETTI BERGAMO – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 1-3

(25-21 22-25 23-25 18-25)

ZANETTI BERGAMO: Smarzek 16, Mirkovic 4, Melandri 7, Rodrigues De Almeida 3, Olivotto 11, Mitchem 19, Sirressi (L), Loda 6, Prandi, Imperiali, Van Ryk. Non entrate: Civitico. All. Abbondanza.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Lowe 7, Gennari 18, Washington 3, Cumino 2, Herbots 8, Bonifacio 7, Simin (L), Bici 13, Villani 10, Berti 4, Orro. Non entrate: Negretti, Bertolucci, Leonardi. All. Lavarini.

ARBITRI: Venturi, Rapisarda.

NOTE – Spettatori: 1195, Durata set: 26′, 31′, 28′, 27′; Tot: 112′.

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE – SAUGELLA MONZA 2-3

(26-28 25-20 22-25 27-25 10-15)

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE: Bosetti 20, Popovic 14, Cuttino 6, Carcaces 32, Stufi 1, Antonijevic 1, Spirito (L), Scuka 7, Veglia 4, Camera 1, Maggipinto, Fiesoli. Non entrate: Mulas, Vukasovic. All. Gaspari.

SAUGELLA MONZA: Skorupa, Orthmann 8, Danesi 10, Ortolani 19, Meijners 24, Heyrman 17, Bonvicini (L) 1, Squarcini 3, Mariana 2, Parrocchiale (L). Non entrate: Obossa, Begic, Di Iulio. All. Dagioni.

ARBITRI: Cerra, Bassan.

NOTE – Spettatori: 2251, Durata set: 34′, 25′, 25′, 34′, 15′; Tot: 133′.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IL BISONTE FIRENZE 3-0

(25-18, 25-17, 25-20)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Carraro ne, Bricio 11, Stysiak 21, Malinov 6, Kakolewska 6, Pietrini 9, Merlo L, Lubian ne, Sloetjes ne, Cardullo ne, Molinaro ne, Stevanovic 10, Bosetti ne, Milenkovic ne.

All.: Marco Mencarelli Vice: Marco Bracci

IL BISONTE FIRENZE: Santana 8, Alberti 1, Foecke 3, Degradi 4, Daalderop 2, De Nardi ne, Turco ne, Fahr 3, Dijkema 1, Nwakalor 9, Venturi L, Maglio 2. All.: Giovanni Caprara Vice: Marcello Cervellin

Arbitro Braico-Sobrero

LA CLASSIFICA – Imoco Volley Conegliano 23; Igor Gorgonzola Novara 18; Unet E-Work Busto Arsizio 16; Il Bisonte Firenze 15; E’più Pomì Casalmaggiore 13; Savino Del Bene Scandicci 11; Banca Valsabbina Millenium Brescia 11; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Saugella Monza 9; Zanetti Bergamo 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Lardini Filottrano 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia 5; Golden Tulip Volalto 2.0

Caserta 4.