Avvio favorevole ai turchi poi Trento cresce

– Soffre un set Trento ma poi trova le giuste contromisure, ribalta la situazione e conquista a Istanbul tre punti preziosi. Dopo la sconfitta nel derby tricolore contro Civitanova, la Itas Volley riprende la sua marcia nella Pool A di Champions League: successo per 3-1 in casa del Fenerbahce (17-25, 25-22, 29-27, 25-20). Ai turchi non basta la prova di Wouter Ter Maat, mvp della partita con 27 punti, per la formazione di Angelo Lorenzetti 21 punti di Luca Vettori, al rientro dopo essere stato tenuto a riposo precauzionalmente domenica, e 15 di Srecko Lisinac, oltre a un Jenia Grebennikov col 48% in ricezione. I gialloblù centrano così la terza vittoria in quattro gare e blindano quasi matematicamente il secondo posto nel girone a quota 8, a +6 proprio su Fenerbahce e Ceske Budejovice. La Lube capolista resta distante quattro lunghezze ma Trento – che il 13 febbraio ospiterà proprio i marchigiani alla BLM Group Arena prima di chiudere la fase a gironi sei giorni dopo in Repubblica Ceca – resta in piena corsa per un posto ai quarti di finale, a cui accedono le cinque vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde.

Trento recupera Vettori e Russell, schierati sin dal primo scambio in campo assieme a Giannelli in regia, Cebulj in posto 4, Candellaro e Lisinac al centro e Grebennikov nel ruolo di libero. L’inizio della squadra italiana è piuttosto contratto e i padroni di casa guadagnano subito un paio di break point di vantaggio (1-3, 5-7 e poi 7-10), perché Trento è piuttosto fallosa a rete e al servizio. Sul 5-7, inoltre, Candellaro deve abbandonare il campo per un problema alla mano destra, al suo posto Codarin che si fa notare subito, murando Hidalgo Oliva per l’11-13. Il Fenerbahce riparte di slancio con Ter Maat e Batur (13-17), costringendo Lorenzetti a rifugiarsi in un time out; alla ripresa la situazione non migliora, anzi i turchi dilagano (14-20) e vincono a mani basse il primo set, già sul 17-25.

La Trentino Itas prova a scuotersi in avvio di secondo set (3-0, 7-2), tirando a tutto braccio ogni pallone sia dai nove metri sia a rete con Vettori e Cebulj. La compagine di casa fatica a tenere il ritmo degli avversari, che con Lisinac e Russell affondano ancora il colpo (10-5, 14-9), prima di commettere un paio di errori che riportano sotto i turchi (14-11), arrivati sino a meno uno (17-16) prima di subire un nuovo pesante break firmato principalmente da Vettori (ace e due attacchi per il 21-17). Il vantaggio stavolta è rassicurante e non basta una fiammata al servizio di Ter Maat (24-22) per metterlo a repentaglio: 25-22 e 1-1 proprio su un errore in battuta dell’opposto olandese.

Annullati due set point nel 3° ai padroni di casa

Gli ospiti partono bene anche nel terzo set, issati sul 3-1 e poi sul 6-4 da Vettori e Cebulj; il vantaggio dura però poco, perché i turchi trovano in fretta la parità (7-7) e poi hanno la forza di invertire il punteggio (da 12-10 a 12-14) approfittando di due errori consecutivi di Lisinac. Il time out gialloblù non sortisce effetti immediati (14-17), ma a gioco lungo Giannelli e compagni tornano in auge con Russell e lo stesso centrale serbo (22-22). Il rush finale è appassionante, l’Itas annulla due palle set agli avversari (25-25) e poi capitalizza la terza avuta a disposizione (29-27), dopo che Lisinac in fase di break aveva invertito la tendenza. Sull’onda dell’entusiasmo Giannelli e compagni iniziano bene anche il quarto periodo (4-1); il vantaggio cresce progressivamente, anche per merito di Cebulj (10-4, 15-10). Il Fenerbahce rischia il tutto per tutto in battuta (17-16) ma Trento fiuta il pericolo e riparte ancora con Lisinac (20-17), chiudendo già sul 25-20 con un errore diretto di Hidalgo Oliva.



FENERBAHCE ISTANBUL – TRENTO 1-3

(25-17, 22-25, 27-29, 20-25)

FENERBAHCE HDI SIGORTA: Karasu 2, Kiyak 1, Unver 10, Batur 5, Ter Maat 27, Hidalgo Oliva 15, Karatas (L); Dengin (L), Akdeniz, Yatgin, Sikar 1. N.e. Buyukgoz, Rossard, Nwachukwu. All. Sordyl.

TRENTINO ITAS: Candellaro, Vettori 21, Cebulj 15, Lisinac 20, Giannelli 5, Russell 9, Grebennikov (L); Codarin 5, Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra, Kovacevic. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Oleynik di Mosca e Murulo di Tallin (Estonia).

DURATA SET: 22’, 29’, 35’, 27’; tot 1h e 53’.

NOTE: 780 spettatori. Fenerbahce HDI Sigorta: 4 muri, 7 ace, 15 errori in battuta, 4 errori azione, 50% in attacco, 38% (23%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 2 ace, 21 errori in battuta, 10 errori azione, 53% in attacco, 50% (30%) in ricezione.