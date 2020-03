Atanasijevic scatenato con 17 punti

Perugia torna a ruggire. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, gli umbri vincono 3-1 in Russia nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Fakel Novy Urengoy. Questi i parziali: 25-23, 25-21, 22-25, 25-21.

Sul parquet rosso dello ‘Sport Palace Zvezdniy’ di Novy Urengoy la Sir Sicoma Monini ipoteca così il passaggio in semifinale contro la squadra allenata dal coach italiano Camillo Placì. Nel primo set qualche brivido solo nel finale per i ragazzi di Heynen che, avanti 24-20, subiscono tre punti consecutivi dai russi, ma ci pensa Leon a chiudere sul 25-23. Più in discesa il secondo parziale dove Atanasijevic (17 punti totali) è incontenibile, 25-21 Perugia. Scatto d’orgoglio dei padroni di casa nel terzo set che migliorano nel muro e, trascinati da Bogdan, firmano il 25-22. Gli umbri tornano a comandare nel quarto periodo grazie ai soliti Leon, Plotnytskyi e Atanasijevic fino al 25-21 che vale match e soprattutto un piede in semifinale. Martedì 10 marzo la gara di ritorno a Perugia. In serata Lube impegnata in Belgio contro lo Snack Roeselare, domani invece toccherà a Trento che ospiterà i polacchi del Jastrzbski W’giel.