– Perugia spazza via il Tours (3-0 con parziali di 25-21 25-14 25-21), centra il 16° successo consecutivo fra Superlega e coppe e vola ai quarti di finale di Champions League con ben due giornate di anticipo. Mvp della partita Oleh Plotnytskyi con 18 punti (5 ace) ma ottime anche le prove di Fabio Ricci a muro e di Filippo Lanza (13 punti). Sempre in controllo, Perugia ha chiuso il primo set grazie ai punti dwcisivi nel finale di Plotnytskyi e Cupkovic. Nel secondo ha prima allungato (13-8) con due ace di fila di Atanasijevic e poi è scappata via a suon di muri di Russo e di servizi vincenti di Zhukouski (25-14). Nel terzo parziale ha pensato Lanza a risvegliare i suoi dal torpore (da 3-5 a 8-5). Perugia ha ripreso saldamente in mano il match e ha chiuso 25-21 al 3° match-point grazie ai punti di Ricci, Plotnytskyi e Atanasijevic.