Perugia mette una seria ipoteca sul passaggio ai playoff 6 di Champions. La Sir Colussi ha battuto ad Ankara l’HalkBank di coach Kovac 3-0 nel match di andata degli ottavi di finale. La gara di ritorno è in programma mercoledì 21 marzo in Umbria. Alla squadra allenata da Lorenzo Bernardi servono almeno due set per conquistare la qualificazione al turno successivo.Perugia devastante in attacco (61% di squadra nei tre set), sugli scudi Atanasijevic (20 punti con l’81% in attacco). “Sicuramente è una vittoria molto importante, un bel 3-0 fuori casa che ci dà buone possibilità nel match di ritorno – le parole di Bernardi -. I ragazzi hanno disputato una partita importante contro una squadra che annovera ottimi elementi ed ottime individualità soprattutto al servizio. Siamo stati bravi a limitare gli ace di Hernandez ed Hierrezuelo ed in generale è stato un match giocato molto bene e con grande personalità da tutta la squadra. Anche nel terzo set, quando loro erano avanti 2-3 punti, i ragazzi sono rimasti sempre in partita chiudendo meritatamente 3-0”.

ALKBANK ANKARA – SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA 0-3 (18-25, 22-25, 29-31)

ANKARA: Hierrezuelo, Hernandez 16, Batur, Gunes 4, Petric 8, Subasi 10, Yesilbudak (libero), Demirciler (libero), Loh, Cam, Capkinoglu 3. N.e.: Ramazanoglu, Aydin, Chernokozhev. All. Kovac, vice all. Atik.

PERUGIA: De Cecco 2, Atanasijevic 20, Podrascanin 6, Anzani 4, Zaytsev 9, Berger 14, Colaci (libero), Shaw 1, Della Lunga, Siirila. N.e.: Russell, Ricci, Cesarini (libero), Andric. All. Bernardi, vice all Fontana.

Arbitri: Wim Cambrè (BEL) – Sabine Witte (GER)

ANKARA: 16 b.s., 2 ace, 34% ric. pos., 17% ric. prf., 48% att., 5 muri. PERUGIA: 21 b.s., 6 ace, 45% ric. pos., 26% ric. prf., 61% att., 6 muri.