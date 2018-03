– Civitanova sorride, serata negativa per Trento. La Champions League di volley regala gioie e dolori alle squadre italiane impegnate. Dopo l’esordio positivo nella serie dei quarti di finale dei playoff contro Piacenza, la Lube Civitanova infila un successo pesante anche nell’andata degli ottavi di Champions, imponendosi in casa dei polacchi dello Skra Belchatow, allenati dall’italiano Roberto Piazza. I campioni d’Italia mettono in mostra tutta la loro classe ed esperienza riuscendo a rimontare dopo due set persi in volata (25-27, 26-28), ribaltando il risultato con grande caparbietà (25-13, 25-22 e 15-10 i parziali).

Mercoledì amaro per la Diatec Trentino, ko in Francia nell’andata degli ottavi: vince Chaumont per 3-2, con il punteggio di 17-25, 25-22, 25-20, 21-25, 15-10. In Challenge Cup, sconfitta bruciante per la Bunge Ravenna, spazzata via 3-0 dal Maliye Piyango Sk Ankara nell’andata delle semifinali. Gli italiani dovranno provare a ribaltare il netto 3-0 (25-21, 25-19, 25-23).