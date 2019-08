Missione Tokyo 2020 per l’Italia maschile di volley. Da venerdì a Bari gli azzurri di coach Blengini proveranno a emulare le colleghe femminili che domenica scorsa si sono garantite la partecipazione ai prossimi Giochi Olimpici.

I 14 convocati

Per Zaytsev e compagni il compito però si presenta tutt’altro che semplice: se sulla carta i match contro Camerun e Australia sono ampiamente alla portata, l’Italia non parte invece con i favori del pronostico contro la fortissima Serbia, che ci ha battuto l’anno scorso nella Final Six dei Mondiali. Per questo i ragazzi di Blengini hanno bisogno del sostegno di tutto il pubblico di Bari, che ha risposto presente all’appuntamento: il PalaFlorio sarà gremito con oltre 4000 tagliandi venduti. Questi i 14 convocati dall’allenatore azzurro. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Simone Anzani, Matteo Piano, Roberto Russo. Schiacciatori: Oleg Antonov, Filippo Lanza, Osmany Juantorena, Daniele Lavia. Opposti: Gabriele Nelli, Ivan Zaytsev (capitano). Libero: Fabio Balaso, Massimo Colaci, Nicola Pesaresi.

Il programma delle partite

Tutte le partite degli azzurri si disputeranno alle ore 21:15. Il cammino inizierà venerdì contro il Camerun, sabato sarà la volta dell’Australia fino all’attesissimo Italia-Serbia, gara che con ogni probabilità sarà decisiva per la qualificazione a Tokyo. “Vogliamo andarci a prendere questa qualificazione con tutte le nostre forze – dice Osmany Juantorena -. E’ il mio ultimo treno per partecipare di nuovo alle Olimpiadi, non posso farmelo scappare. Sappiamo che ci aspetta un torneo molto duro, due partite toste con Australia e Serbia. Io sono molto fiducioso, il gruppo è consapevole dei propri mezzi. Su di noi sentiamo tanta responsabilità, dobbiamo cogliere al volo l’occasione e non pensare alla qualificazione di gennaio, perché sicuramente sarebbe una via più complicata per Tokyo. Abbiamo la grande fortuna di giocare in Italia, sono convinto che sarà bellissimo”.

Il piano B

Se l’Italia non dovesse vincere questo quadrangolare, resta un’ultima possibilità di qualificarsi a Tokyo. A gennaio 2020 ci sarà infatti un altro torneo preolimpico, con avversarie però di primissimo livello: Olanda, Belgio, Slovenia, una tra Francia e Polonia e probabilmente anche la Bulgaria. La strada per il Giappone è in salita e proprio per evitare una clamorosa assenza dopo 40 anni (Italia sempre presente ai Giochi da Montreal 1976) i ragazzi di Blengini vogliono chiudere la pratica in questo weekend a Bari.