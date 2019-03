Dopo le anticipazioni su Andrea dal Corso, che è tornato alla carica provando a riconquistare Teresa Langella, si è scatenato il delirio sui social.

Fan della trasmissione sul piede di guerra e l’ex fiamma di lui (Martina Sebastiani) che ha rivelato di essere stata contattata subito dopo la scelta finita male della tronista.

Andrea ieri sera durante una diretta Instagram si è scagliato contro Martina:

“Martina è venuta fuori con il fatto che io l’avrei contattata subito dopo la scelta. Sicuramente mi sono messo in contatto con lei. Non mi nascondo. Ma il motivo è che lei mi stava denigrando davanti a tutti dicendo che sono un falso. Lei diceva che io sono diventato qualcuno grazie a lei. Io mi sono messo a ridere. Prima di tutto tra due persone adulte si deve capire che può non funzionare una storia, ma deve restare la stima. Vedo però che in questo contesto non è successo. Ci siamo scambiati dei messaggi, lei mi attaccava e quindi io l’ho chiamata.

Le ho chiesto come mai prova rancore nei miei confronti. Le ho spiegato i motivi per cui ho detto di no a Teresa. Perché la tipologia di programma prevedeva che Teresa fosse la persona per la vita e io quindi ho detto di no. Per me poteva finire così. Martina però continua a voler far parlare. Quindi cara Martina dovevi pomparti meno le labbra, che ti stanno facendo parlare male. Prima o poi te ne pentirai perché ti stai rendendo ridicola. Ti sto anche facendo pubblicità.”