Ilary Blasi e Fabrizio Corona non devono andare molto d’accordo dato che la conduttrice non si è risparmiata nel lanciare frecciatine in diretta TV all’ex re dei paparazzi.

Ilary, dopo aver chiuso l’argomento “Corona” con Silvia Provvedi, lo ha invitato ad un confronto in diretta al Grande Fratello Vip:

E quando Alfonso Signorini ha provato a dire che mercoledì uscirà su Chi l’ultima intervista di Fabrizio, Ilary ha letteralmente sbroccato:

Fabrizio Corona poco dopo ha risposto così su Instagram Stories:



Ad Ilary Blasi non sembrerebbe piacere molto Fabrizio Corona e l’astio potrebbe risalire addirittura a circa dieci anni fa, come spiegato nel recente libro di Francesco Totti.

Pare infatti che Corona abbia cercato di vendere a Gente per 50 mila euro delle foto “compromettenti” di Totti e la Vento. Foto che, una volta acquistate da Totti, non sarebbero mai arrivate. “L’evidenza del bluff“, commenta.

“Qualche giorno dopo Fabrizio Corona telefona a Vito per dirgli che esiste una seconda parte dell’intervista, più dettagliata, unita ad alcune fotografie compromettenti. Corona è pronto a venderle a Gente per 50mila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele. A noi la scelta. Vito riceve la telefonata mentre è al Campidoglio, a preparare il piano di sicurezza per il matrimonio. Si consulta con mio fratello Riccardo, perché loro due gestiscono il conto bancario aperto proprio per le nozze, e insieme decidono di pagare a prescindere dalla mia estraneità alla storia: giudicano che in quei giorni la precedenza spetti alla tranquillità di Ilary, qualsiasi cosa possa turbarla va cancellata. Non a caso, al dunque Corona consegna a Vito un dattiloscritto firmato dalla Vento nel quale ci sono ben poche novità rispetto alla prima parte dell’intervista, e nessuna fotografia. L’evidenza del bluff”.