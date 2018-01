Vogue Italia è la rivista per eccellenza sulla moda, un icon-magazine vera e propria Bibbia dello stile, e non solo: ogni mese è possibile immergersi in servizi esclusivi e appuntamenti imperdibili raccontati con una prospettiva unica e inconfondibile.

La versione digitale ti permette di sfogliare, ovunque tu sia, l’edizione della copia in edicola. Potrai quindi consultare comodamente i numerosi shooting dei più grandi fotografi del mondo con immagini di altissima qualità fotografica, gli inserti con le ultime novità beauty, i diversi report delle sfilate, i resoconti di vernissage di arte e fotografia, e ancora consigli sulle ultime tendenze internazionali sempre con un occhio di riguardo verso i personaggi più “in-vogue” del momento.

***Scegli la formula che preferisci: acquista la singola copia al costo di 4,99€ oppure approfitta delle vantaggiose formule di abbonamento: mensile ricorrente al costo di 2,99€ o annuale ricorrente, a soli 19,99€***

Per modificare le opzioni di abbonamento o per disattivarlo visita il tuo account Apple. Ad avvenuta conferma dell’acquisto, il costo verrà addebitato sul tuo account iTunes.

Ricorda che l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente tramite iTunes Store. Il costo del rinnovo verrà addebitato automaticamente entro 24 ore dallo scadere dell’abbonamento corrente. Puoi disattivare il rinnovo automatico dal tuo account Apple, esprimendo la tua scelta almeno 24 ore prima dello scadere dell’abbonamento corrente. Non puoi cancellare il tuo abbonamento corrente prima dello scadere del termine.

I numeri arretrati della rivista possono essere acquistati attraverso l’edicola integrata nella app.

L’applicazione è compatibile con iOS8. Il supporto per iPad 1 non è garantito.

Download su Itunes