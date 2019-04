Questione di geni

C’E’ chi schiaccia l’acceleratore a manetta superando tutti i limiti di velocità e chi guida tenendo sempre la destra. Insomma, c’è chi ama il rischio e chi, invece, ha un atteggiamento prudente. E non solo alla guida: la propensione al rischio, infatti, impatta su tutto il modo di vivere. Spericolati si nasce o si diventa? Da un nuovo studio pubblicato di recente sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas) emerge che l’amore per il rischio non è innato, bensì modellato dall’ambiente sociale tanto che questa attitudine si può modificare, almeno nei bambini.

Di recente gli scienziati dell’Università di Toronto hanno realizzato la prima mappa genetica del rischio pubblicata su Nature Genetics. La ricerca si è basata su dati genetici e informazioni (di autovalutazione) sulla tendenza al rischio o alla prudenza di oltre un milione di individui. In questo modo sono stati individuati i 124 geni legati alla propensione al rischio (nessuno dei geni, però, preso singolarmente ha un peso reale sull’indole prudente o meno di un individuo). “Le varianti genetiche associate al rischio tendono anche ad essere associate alla propensione a spendere di più, a bere, a fumare, a consumare cannabis, a fare investimenti rischiosi e anche ad avere rapporti sessuali a rischio”, ha spiegato il primo autore del lavoro Jonathan Beauchamp, dell’Università di Toronto.



LA RUBRICA – Chiedi all’esperta



Amante del rischio o prudente?

Ma uno studio appena uscito sembra avanzare una teoria diversa suggerendo che l’amore per il rischio non sia innato. Altre ricerche in passato avevano dimostrato che le donne sono più avverse al rischio rispetto agli uomini. Ora i ricercatori della Fudan University, di Shanghai, hanno studiato, proponendo un gioco simile alla lotteria, il comportamento dei bambini di due distinte culture che hanno frequentato la stessa scuola nello Yunnan, una provincia nel sud-ovest della Cina: quelli appartenenti alla popolazione dalla tradizione matriarcale Mosuo e quelli appartenenti alla patriarcale Han. Quando hanno iniziato la scuola elementare, le alunne Mosuo erano più propense al rischio dei bambini della stessa cultura, mentre l’inverso accadeva tra quelle di etnia Han. Ma poi tutto è cambiato quando le piccole sono state esposte alla cultura opposta. Infatti, il loro atteggiamento nei confronti del rischio è diventato più simile man mano che passavano tempo insieme. In sostanza la propensione al rischio si può modificare in giovane età.



Anche se è vero che l’ambiente in cui si vive può influire sul nostro modo di essere, è la genetica a darci la prima impronta: “La tendenza a cercare sempre il picco di adrenalina mettendosi in situazioni di rischio è correlato alla personalità ed è quindi ereditabile”, spiega Chiara Ruini, professore associato di Psicologia clinica presso l’Università di Bologna e presidente della Società Italiana di Psicologia Positiva che aggiunge: “La conseguenza tipica di chi ha questa predisposizione è l’uso e abuso di sostanze stupefacenti e anche di alcol perché toglie i freni inibitori”.



Cosa nasconde la voglia di superare i limiti

Tendenzialmente sono soprattutto gli uomini ad avere una maggiore predisposizione al rischio rispetto alle donne. Ma – indipendentemente dal genere – cosa spinge le persone a correre dei rischi? “E’ un comportamento che ha degli aspetti euforizzanti: la sfida e l’idea di poterne uscire vincitori galvanizza le persone e ne rinforza l’autostima. A volte, però, può essere una maschera dietro cui si nasconde la voglia di farsi del male magari perché c’è una depressione latente” spiega la psicologa.



Le sfide sui social network