'Voglio casa per mia suocera', suona di notte per cacciare le vicine

Non vuole nel suo palazzo quelle due donne. Il motivo? Desidera avere la suocera come vicina di casa. E, così, da oltre un anno, per costringerle ad andarsene, un uomo le avrebbe disturbate con rumori molesti compreso suonare la chitarra elettrica anche di notte.

Una vicenda che si è conclusa con le due donne che, alla fine stanche dei soprusi, hanno denunciato l’inquilino abitante al piano superiore. Il suono di una chitarra elettrica è stato persino ‘vantato’ dal persecutore sul suo profilo, pubblicato su un noto social media, in tono di sfottò e disprezzo per il disturbo arrecato alle vicine che erano costrette a subire volontari rumori molesti, finalizzati solo a disturbare la quiete delle due donne.