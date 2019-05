VOGHERA (PAVIA) – La commessa di un negozio nel centro di Voghera, in provincia di Pavia, è stata violentemente aggredita oggi dall’ex marito, che non appena è entrato nel negozio dove la donna lavora, in via Emilia, ha cominciato a prenderla a pugni. Una scena di violenza inaudita, alla quale hanno assistito, senza reagire, molti passanti e i clienti del bar di fronte.

Le conseguenze per la donna, di 43 anni, potevano essere molto gravi, se in sua difesa non fosse intervenuto P.D., un senegalese di 35 anni che in quel momento passava davanti al negozio in sella alla sua bicicletta. “Quando sono entrato, quell’uomo stava prendendo a pugni in faccia la donna, stesa a terra – ha raccontato dopo l’uomo nel bar di fronte – Mi sono messo in mezzo ai due e ho strappato l’aggressore dalla donna oramai piena di sangue. Ho sollevato la commessa e lui mi ha aggredito. Poi è scappato fuori, in strada. Allora l’ho inseguito, l’ho bloccato, l’ho tirato dentro al negozio dicendogli: adesso ti fermi qua e aspetti con me la polizia”.

Intanto i presenti avevano avvertito i soccorsi, che erano arrivati con i carabinieri e la polizia, ma la situazione era tutt’altro che tornata alla normalità. L’aggressore infatti, approfittando della confusione, era fuggito all’interno del palazzo sovrastante il negozio e sprorgendosi da una finestra del secondo piano minacciava di buttarsi nel vuoto.

Ma è stato di nuovo il 35enne immigrato a risolvere la situazione, con l’aiuto del barista. “Quando siamo saliti al secondo piano – ha raccontato A.C. – l’uomo era alla finestra e aveva tutta l’intenzione di buttarsi. Era molto agitato, così ho iniziato a parlargli, spiegandogli che avrebbe perso tutto e che doveva pensare ai propri figli, e soprattutto che non era il caso di fare ulteriori sciocchezze. Lui – ha continuato il barista, rimasto leggermente ferito ad una mano – mi ha risposto che ormai era tutto finito, che sarebbe andato in galera e che niente aveva più senso.”

Mentre diceva queste cose, il giovane senegalese ha approfitatto di un attimo di distrazione dell’uomo per cingerlo attorno alla vita e e tirarlo a forza dentro, in salvo. L’aggressore è stato poi circondato e condotto fuori, ma mentre veniva accompagnato all’auto della polizia, ancora una volta ha insultato e aggredito a pugni il senegalese. Poi è stato fatto salire in macchina, dove ha continuato a dare in escandescenze.

L’azione eroica dell’immigrato ha profondamente colpito tutti quelli che avevano assistito alla scena e che avevano visto il volto coperto di sangue della donna che veniva soccorsa dai sanitari. In tanti si sono avvicinati a lui per fagli i complimenti e stringergli la mano. L’immigrato, padre di due figli, è residente a Bergamo, e da qualche tempo è ospite del padre che lavora in una azienda agricola della zona.

“Sono bravissime persone – ha raccontato il titolare dell’azienda – Il padre lavora con noi già da 10 anni ed è un gran lavoratore. Il figlio merita davvero tutta la riconoscenza per ciò che ha fatto”.